Perché Mirco e Giulia si sono lasciati a Temptation Island 2024? Lui flirta con la single Alessia

Mirco Rossi e Giulia Duranti sono usciti separati da Temptation Island 2024, 30 anni lei e 31 lui, fidanzati da nove anni e conviventi da tre a scrivere al programma è stata la ragazza stanca di sentirsi trascurata e messa da parte dal suo fidanzato e sperava di fare una scossa on positivo al loro rapporto partecipando al programma. Tuttavia il loro percorso all’interno del reality dei sentimenti è stato sin da subito contraddistinto dalla vicinanza del ragazza ad una tentatrice. Mirco ha avuto un flirt con la single Alessia scatenando le gelosie di Giulia.

Perché Mirco e Giulia si sono lasciati a Temptation Island 2024? Sin dall’inizio Mirco parlando e confidandosi con gli altri ragazzi ha sempre sottolineato le mancanze della sua fidanzata. La considerata immatura e poco indipendente, inoltre, essendo senza patente, per andare a fare la spese o qualsiasi altra cosa se ne occupava sempre lui. A far perdere la pazienza a Giulia, però, è stato il weekend romantico che Mirco ha organizzato con la single Alessia che ha costretto Filippo Bisciglia a rincorrerli in motoscafo per chiedere al ragazzo di andare al falò di confronto.

Mirco e Giulia, i motivi della rottura a Temptation Island 2024, lei sbotta: “Hai fatto schifo”

Il falò di confronto di Mirco e Giulia a Temptation Island 2024 è stato contraddistinto da offese e attacchi reciprochi. Giulia rimprovera Mirco di averla presa in giro e trattata male, da parte sua il giovane si è difeso dicendo di essere stanco di essere costantemente criticato: “Mi vieti il calcio, mi chiedi sempre dove sono, mi dici di cambiare lavoro. Tutto quello che faccio è un problema”. Nonostante tutto lei avrebbe voluto dare un’altra possibilità al suo ragazzo ma quest’ultimo era di tutt’altra idea: “Ho sperato fin dal primo giorno di tornare con lei. Ma più passavano i giorni più cresceva la confusione. Voglio uscire solo”. Ed è a questo che Giulia è esplosa: “Complimenti. Hai fatto schifo dall’inizio alla fine dopo nove anni. Mi dici che mi ami ma non è vero. Ti ha confuso un’altra persona. Lo pensavi da sempre. Se non ti avessi portato qui avresti avuto le pal*e di dirmelo? Ridammi le mie scarpe”. I due dunque escono separati dal programma, dopo sono tornati insieme?