Giulia D’Urso/ Uomini e Donne: litiga con Giulio Raselli e annuncia l’addio ma…

Giulia D’Urso comincia, a poche settimane dalla scelta di Giulio Raselli, tira fuori le unghie e si scaglia contro il tronista di Uomini e Donne che, al termine della scorsa puntata, ha raggiunto Giovanna Abate, ma non Giulia. Nella scorsa puntata, sia Giulia che Giovanna non si sono presentate in studio. Dopo aver sentito entrambe telefonicamente, però, Giulio ha preferito raggiungere solo Giovanna. Un gesto che ha letteralmente fatto infuriare Giulia con cui, finora, Giulio non aveva avuto problemi. I due, infatti, si sono piaciuti sin dalla prima esterna e il contatto fisico è arrivato subito dopo. Qualcosa, però, ultimamente, si è rotta. Il tronista, infatti, non si fida totalmente di lei e le troppo segnalazioni lo hanno allarmato. Nella puntata odierna, tra Giulia e Giulio scoppierà un’accesa discussione.

GIULIA D’URSO, LITE CON GIULIO RASELLI A UOMINI E DONNE

Lite a Uomini e Donne tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli nella puntata odierna del trono classico. Dopo il suo ingresso in studio, la corteggiatrice si scaglierà contro il tronista accusandolo di non essere realmente interessato a lei dal momento che, nonostante la sua assenza, non è andato a cercarla. La corteggiatrice, infatti, afferma che si aspettava un incontro in settimana, cosa che non è avvenuta aggiungendo di essere tornata per i saluti e di voler andare via. Giulio, però, si difenderà ribadendo il suo interesse per lei e aggiungendo di non averla cercata perchè voleva una sua reazione. La giustificazione di Giulio non convincerà totalmente la D’Urso che, come anticipa il Vicolo delle News, resterà senza parole. Giulia, inoltre, non nasconderà di aver sperato di vedere Giulio scegliere Giovanna dal momento che è corso da lei, ma il tronista svelerà di non essere ancora pronto per una scelta finale.

