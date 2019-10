Giulia d’Urso/ Uomini e Donne: ecco chi è la new entry che piace tanto a Giulio

Chi è Giulia d’Urso? La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne arriverà oggi nel corso della nuova puntata del trono classico, colpendo immediatamente Giulio Raselli che organizzerà ben due esterne con lei, avvicinandosi non poco al bacio. Influencer e Pr, con molta probabilità è destinata a diventare un volto conosciuto del dating show. Vive a Milano ma è originaria del Salento e il suo secondo nome è Francesca. Classe 1995 è nata il 4 ottobre sotto il segno della Bilancia. La moda e lo stile è una passione che l’accompagna fin da piccola. Molto legata ai suoi genitori, spesso mamma e papà compaiono nelle sue storie di Instagram. Naturalmente al momento è single e, proprio per questo motivo, ha deciso di venire a corteggiare Giulio, confidando di avere una forte voglia di innamorarsi. Dopo il liceo Giulia ha deciso di lasciare la Puglia per andare a vivere nel Capoluogo lombardo, lavorando come modella. Le piace molto viaggiare e nell’estate 2019 è andata in Spagna con i suoi amici.

Giulia d’Urso, ecco chi è la corteggiatrice preferita di Giulio Raselli

Giulia d’Urso oltre a lavorare come modella, fa anche la Pr per alcuni locali milanesi. Ama mantenersi in forma e mangiare bene, praticando anche molte ore di palestra. Ha una grande passione per i rossetti che evidenziano le sue labbra carnose. Oggi pomeriggio, dopo una prima esterna con Giulio Raselli, il ragazzo vorrà rivederla esprimendo il suo desiderio di regalarle anche un paio di scarpe. L’attrazione tra Giulio e Giulia però, è proprio destinata a far discutere. Ed infatti durante la prossima settimana, andranno in onda le puntate registrate il 24 ottobre e Giovanna chiederà al tronista come mai segue la sua corteggiatrice su Instagram. Intanto lei, tra le pagine di Uomini e Donne Magazine ha raccontato cosa le piace Giulio: “La sua ironia, Ia schiettezza con cui dice senza filtri tutto ciò che gli passa per la testa, questo suo carattere che non passa inosservato. Mi dà la sensazione di essere molto uomo: uno che sa il fatto suo e non si lascia intimidire. Forse, in parte, poteva spaventarmi prima di conoscerlo, ma ora no”.

