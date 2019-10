Giovanna Abate/ Uomini e Donne: dopo il bacio tra Giulio e Irene sbotta e…

Oggi pomeriggio Giovanna Abate lascerà lo studio di Uomini e Donne per non farne più ritorno (o quasi…). Dopo avere visto il bacio tra Giulio Raselli e Irene, la corteggiatrice si è abbondantemente arrabbiata. Le danze del trono classico si apriranno oggi proprio con l’esterna tra Giovanna e Giulio. Le cose precipiteranno per colpa di Irene: “Lei gli chiede se si è baciato con Irene, a quel punto lui si allontana e chiede perché abbia pensato proprio ad Irene e lei risponde: “Chi sennò?”. Giulio risponde che in realtà c’è una ragazza in particolare che brilla lì e lei si incavola e se ne va”, scrive il VicoloDelleNews. Anche in studio la situazione non migliora e il tronista confida di trovarla molto finta, come una che sta seguendo un “copione” solamente per farsi notare. Dopo il bacio con Irene, la corteggiatrice decide di lasciare lo studio ma Giulio non ne è sembrato particolarmente colpito. Prima di uscire non è mancato il nuovo scontro con Tina Cipollari che l’ha accusata di essere “la signorina so tutto io”.

Giovanna Abate, la corteggiatrice di Giulio Raselli lascia lo studio

Giovanna e Giulio sono stati i primi a baciarsi rompendo gli induci: “Mi sono lasciata guidare da quello che mi suggeriva il mio corpo e lo rifarei altre cento volte. È stato un bacio romantico, chimico, bello. Tra me e Giulio l’alchimia si è creata fin dal primo momento e sapevo che prima o poi qualcosa di simile sarebbe successo. Quando avverti queste sensazioni non ci sono tempi o regole da rispettare. Nella vita di tutti i giorni non mi piaceva una persona da tanto tempo, qui invece è stato incredibile riscoprirmi e sentire certe emozioni reciproche”, ha raccontato lei tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne. La corteggiatrice era contesa anche da Alessandro Zarino ma, sempre al giornale, ha raccontato di un percorso terminato sul nascere: “Si, e lo era già dopo la prima esterna. Per quanto abbia avvertito di trovarmi davanti una persona piacevole, piena di valori, che si è aperta e mi ha mostrato di avere molto più carattere rispetto a quello che faceva vedere in studio, i miei pensieri durante la nostra esterna non sono stati tutti direzionati a lui. Quando senti di non avere la mente libera perché pensi a un’altra persona, nonostante quella con Giulio fosse ancora una conoscenza in fase preliminare, significa che sei spinta ad andare altrove”. Sarà coerente oppure tornerà per corteggiare Alessandro?

