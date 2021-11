Giulia e Paolo, figli Carlo Verdone/ “Per recuperare il rapporto con loro…”

Il cinema è stato il primo amore di Carlo Verdone. La nascita di Giulia e Paolo, frutto del suo matrimonio con Gianna Scarpelli durato ben 16 anni, ha cambiato le priorità dell’attore e regista che, per amore dei figli e per ricostruire un rapporto con loro, ha deciso di prendersi un periodo di riposo durato due anni durante il quale ha viaggiato e si è dedicato totalmente ai suoi ragazzi di cui è perdutamente innamorato.

Con Giulia e Paolo, Verdone ha un ottimo rapporto. I primi giudici di un copione sono proprio i figli che leggono per primi ciò che scrive il padre. Quando Giulia e Paolo avevano 14 e 12 anni, in occasione del film “Un cinese in coma”, Verdone è riuscito a ritagliarsi del tempo per fare un viaggio negli Stati Uniti con loro.

Giulia e Paolo, figli Carlo Verdone: un rapporto speciale

Per amore dei figli, Carlo Verdone ha deciso di mettere da parte per un periodo il lavoro ed oggi è una scelta che rifarebbe. Dedicandosi totalmente ai figli, è riuscito ad instaurare un rapporto unico e speciale con loro.

“Dovevo recuperare il rapporto con loro” dichiarò al Maurizio Costanzo Show “Il lavoro mi stava assorbendo troppo. Non è che avessi perso il talento, anzi molti apprezzano quel film che non ebbe successo, ma forse avevo bisogno di questa pausa. Così mi son preso due anni sabatici e mi son detto ‘Devo recuperare coi miei figli’. Abbiamo fatto viaggi bellissimi e importanti e lì anche loro hanno capito che qualcosa era cambiato”, ha raccntato in una vecchia intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show.

