Giulia e Tommaso si baciano a Temptation Island?/ Sotto le coperte è successo qualcosa…

Cos’è successo sotto e coperte tra la tentatrice Giulia e Tommaso?

Giulia la bionda è tra le tentatrici single della nona edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La bellezza della ragazza non è affatto passata inosservata: sia durante la presentazione ai fidanzati del programma che una volta entrata nel villaggio. Proprio durante il suo ingresso nel villaggio, Giulia si è molto avvicinata a Tommaso, il gelosissimo fidanzato di Valentina. Proprio dai due sembrerebbe essere successo qualcosa durante la prima puntata quando Tommaso, dopo aver visto dei filmati sulla fidanzata Valentina, ha avuto una crisi di gelosia che l’hanno spinto ad appartarsi su di un’amaca con la single Giulia. I due prima hanno cominciato a raccontarsi e confrontarsi, ma poi visto la tarda ora hanno proseguito nascondendosi sotto una coperta. Sta di fatto che poco dopo Tommaso ha fatto ritorno nel villaggio rivelando ai ragazzi che con Giulia è successo qualcosa. E’ uno scherzo oppure davvero Tommaso ha tradito Valentina con la single Giulia? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata di Temptation Island 2021.

TEMPTATION ISLAND 2021, 2a PUNTATA/ Diretta e falò: Bisciglia convoca Valentina

Chi è Giulia, la bionda tentatrice di Temptation Island 2021

Ma chi è Giulia, la bionda tentatrice di Temptation Island 2021? Su di lei si conoscono davvero pochissime informazioni. Giulia è nata a Roma ed ha 25 anni. Si è laureata in ingegneria civile ed edile e tra le sue più grandi passioni ci sono i cavalli. Non è un passato televisivo, l’esperienza di Temptation Island 2021 dovrebbe essere la sua prima volta nel mondo della televisione. Proprio la sua presenza nel programma ha messo in crisi la coppia formata da Tommaso e Valentina che, stando alle prime anticipazioni, sono la prima coppia ad aver lasciato il programma. Il motivo? La folle gelosia di Tommaso verso la fidanzata Valentina “rea” di aver indossato costumi e copricostumi troppo hot al punto da spingerlo ad infrangere le regole del programma. Tommaso, infatti, ha cercato di raggiungere la fidanzata nel villaggio, una reazione che avrebbe spinto la redazione del programma a squalificarli.

