Tentatrici Temptation Island 2021, chi sono?/ Da Miss Italia Vincenza Botti alla dama Giulia

Temptation Island 2021 tentatrici: scopriamo chi sono le single della nona edizione del reality show dei sentimenti in partenza da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia è pronto a raccontare il viaggio nei sentimenti che vede sei coppie di fidanzati mettere alla prova il loro amore. Ogni coppia, infatti, viene divisa e si troverà a trascorrere un periodo di tempo all’interno di un villaggio da sogno in Sardegna a stretto contatto con single tentatori e tentatrici. Focalizziamoci proprio sulle donne single tentatrici di questa nona edizione; un parterre davvero ricco ed interessante da far perdere la testa!

La prima single è Carlotta, 34 enne di Roma che lavora in campo estetico elettromedicale e come assistente al medico. Tra le sue più grandi passioni ci sono la musica e il cibo! Poi è la volta di Vincenza Botti, terza classifica al concorso di Miss Italia 2015. La ragazza viene da Vallo della Lucania ed è una insegnante di danza e coreografa, balla danza classica, moderna e flamenco. Tra le single tentatrici anche Anastasia, 20 enne di Somma Vesuviana che lavora come fotomodella, mentre Angelica ha 22 anni e viene da Mirano, in provincia di Venezia. Dopo aver studiato e praticato danza classica per 10 anni, oggi lavora come modella.

Temptation Island 2021 tentatrici: spunta l’ex dama Giulia Mastrantoni

La lista delle tentatrici single di Temptation Island 2021 prosegue con Gabriella, 25 anni da Napoli. E’ una studentessa in scienze motorie ed è una grande appassionata di calcio. La sua squadra del cuore? La Juventus! Arriva da Roma, invece, Giuly: 33 anni. Giulia Mastrantoni, ex dama del Trono over Uomini e Donne dopo una laurea in ingegneria civile, si è dedicata ad un settore completamente differente: la dermopigmentista.

E’ una fanatica della sport e recentemente si è appassionata al paddle. Poi è la volta di Lucrezia 23 enne di Milano che lavora come hostess di fiere, eventi e congressi, mentre Federica ha 25 anni e viene da Catania dove lavora come libera professionista. E ancora: Tania, 27 anni da Piedimonte Matese lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. La ragazza è figlia di un ex calciatore di serie A da cui ha preso la passione per questo sport. Poi è la volta di Rita, 28enne di Ceglie Messapica che lavora come estetista. In passato ha studiato a Parigi e in America. Infine Giulia, 25 anni da Roma ha una grandissima passione per i cavalli, mentre Gabry, 29enne napoletano lavora come hostess per eventi.

