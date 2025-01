Giulia Latini torna single

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarebbe tornata single dopo un presunto tradimento del fidanzato Matteo Carrano, attore della serie Prisma. L’ufficializzazione della relazione aveva scatenato l’entusiasmo dei fan dell’ex Uomini e Donne che, ad inizio dicembre, è stata travolta da un gossip secondo cui sarebbe stata tradita dall’attore, pizzicato in compagnia di un’altra ragazza. Le voci del presunto tradimento sarebbero state confermate indirettamente dalla Latini che, sui social, avrebbe pubblicato un carosello di foto con un messaggio che sembrerebbe essere una vera frecciatina.

“Quando una coppia si lascia non ascoltare entrambe le versioni. Guarda chi fa il glow up e chi inizia subito una nuova relazione”, le parole scelte dall’ex corteggiatrice che, oggi, è stata bersagliata dai commenti degli haters a cui ha deciso di rispondere in modo perfetto.

La reazione di Giulia Latini ai commenti degli haters

Giulia Latini, come tante altre influencer, riceve diversi messaggi in direct e, nelle scorse ore, l’ex Uomini e Donne ha condiviso lo screenshot di un messaggio ricevuto a cui ha deciso di rispondere pubblicamente. “Trovati un uomo, non un cane” è il messaggio ricevuto dalla Latini che, oltre ad aver pubblicato il messaggio in questione ha commentato così – Il cane non mi ha mai dato problemi”.

La reazione della Latini è diventata virale e ha strappato gli appalusi dei followers che la seguono dai tempi di Uomini e Donne e che l’hanno sempre ammirata per la schiettezza ed eleganza. Giulia, dunque, ha deciso di non restare in silenzio e di rispondere senza giri di parole a chi le scrive messaggi offensivi.