GIULIA MOLINO/ Piange per le prese in giro dei compagni: “ipocriti” (Amici 19)

Giulia Molino non trattiene le lacrime di fronte alle prese in giro dei compagni Martina, Jacopo, Skioffi e Gaia. Su invito di Maria De Filippi, Giulia si gira verso i compagni mostrando gli occhi pieni di lacrime. La reazione della Molino infastidisce Martina: “Non può piangere per una cosa del genere”, dice Martina. “Perché non posso piangere?”, chiede Giulia. “Si fanno discorsi sull’ipocrisia e siete le prime persone ipocrite”, aggiunge la Molino visibilmente delusa dall’atteggiamento dei compagni che non le hanno mai svelato la propria opinione sul suo modo di cantare. Giulia, però, nonostante le critiche di chi considerava amici, si consola con le parole di Rudy Zerbi che la difende puntando il dito contro gli altri quattro e con gli applausi del pubblico (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LACRIME E POLEMICA PER GIULIA MOLINO

Sarà un pomeriggio amaro per Giulia Molino quello di oggi. Amici 19 torna in onda dopo una settimana un po’ movimentata e la cantante sarà ancora protagonista e questa volta non in positivo. In queste ultime puntate la cantante ha sempre vinto il confronto con Gaia Gozzi ma non le riuscirà a fare lo stesso questo pomeriggio, almeno non secondo le ultime anticipazioni. La cantante ha vinto spesso contro la sua rivale ma in settimana qualcosa deve essere andato storto visto che, davanti all’ennesimo scontro diretto, Gaia l’ha spuntata a discapito di Giulia. A far finire la puntata in lacrime alla cantante, però, non è questo bensì la delusione per un video che Maria de Filippi manderà in onda ad inizio del pomeridiano. In questi ultimi giorni si è parlato molto di falsità e di scontri per via di quello che Martina ha detto a Francesco e che ha visto protagonista anche Giulia, ed è per questo che la conduttrice ha pensato che forse la cantante avrebbe dovuto vedere alcune immagini.

GIULIA MOLINO PIANGE AD AMICI 19

Il video mostra Giulia Molino in sala ad Amici 19 alle prese con un rap che non piace ai compagni che commentano la cosa parlando male della loro compagna che, però, era all’oscuro di tutto. A finire nel mirino saranno Skioffi, Gaia, Martina e Stefano. Ancora una volta saranno loro a finire nei guai e, in particolare, proprio Gaia che nei giorni scorsi era finita con le spalle al muro per via del suo poco rispetto nei confronti dei ragazzi della produzione, adesso sarà nuovamente sgridata da Rudy Zerbi che non manda giù il fatto che i ragazzi non parlino chiaramente e in faccia ai loro colleghi. In molti sono convinti che questo non sia il caso di Martina che già durante la discussione con Francesco Bertoli aveva tirato in mezzo Giulia Molino pregandola di “non farle aprire il suo capitolo altrimenti..” ma gli altri? Nessuno, almeno nella scuola, ha avuto il coraggio di dirle in faccia quelle cose e questo la fa piangere soprattutto quando questo riguarda quello che reputava un amico, Skioffi. Cosa farà il cantante per difendersi?

GIULIA MOLINO VINCE CONTRO GAIA GOZZI MA NON VA AL SERALE DI AMICI 19

Il momento negativo per Giulia Molino continuerà per tutta la puntata di oggi di Amici 19 visto che non solo sarà delusa dai suoi colleghi ma perderà la sfida con Gaia Gozzi per volere di Zerbi. Come se questo non bastasse, quando arriverà il momento clou della puntata, lei ancora una volta non potrà farsi avanti. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News sembra proprio che Maria de Filippi annuncerà che i ragazzi che andranno al serale saranno solo dieci e il primo sarà scelto proprio oggi pomeriggio e il nome fatto dai ragazzi non sarà quello di Giulia bensì quello di Nyv che grazie all’ok della commissione otterrà la prima felpa del serale di Amici 19.



