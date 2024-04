Giulia Ottorini, chi è la modella ed influencer beccata con Fedez/ Lei smentisce il flirt con una frase

Giulia Ottorini, chi è la modella ed influencer pizzicata con Fedez

Giulia Ottorini è una modella ed influencer finita al centro del gossip per essere stata pizzicata con Fedez al Coachella 2024. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è volato a Los Angeles dove si sta divertendo partecipando alle varie serate del Festival. Con lui diversi amici tra cui anche Giulia Ottorini. Whoopsee.it ha pubblicato su Instagram le foto in cui Fedez e la Ottorini sono insieme scrivendo: “Eccolo sorridente mentre esce da un centro commerciale insieme a alcuni amici, tra cui la creator Giulia Ottorini, ex fidanzata del rapper MamboLosco”, ma chi è Giulia Ottorini.

Modella ed inbfluencer anche su OnlyFans, Giulia Ottorini ha 21 anni e in passato è stata fidanzata del rapper MamboLosco. Su Instagram conta 1,2 milioni di followers mentre su TikTok il suo seguito aumenta con 2,2 milioni di followers.

Giulia Ottorini e la smentita al presunto flirt con Fedez

Dopo la diffusione delle foto in cui era con Fedez, Giulia Ottorini ha pubblicato su TikTok un video con la frase “Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutata in pubblico. Che ansia”. In molti hanno immediatamente collegato le parole dell’influencer a Fedez ma a smentire tutto, poco dopo, è stata la stessa Giulia.

Durante una diretta, infatti, un utente le ha chiesto: “Ma con chi hai una relazione segreta?” e la risposta della Ottorini ha risposto – “nessuno di famoso” mettendo fine ai vari pettegolezzi di gossip contro cui Fedez si è scagliato anche a Belve.











