Chi è la ragazza con cui Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni?/ Lui si scaglia contro il gossip, ma…

Durante la diretta di Belve, Fedez ha raccontato la sua vita e la sua carriera, lasciandosi andare ad alcuni retroscena che fino a questo momento non erano mai stati raccontati. Retroscena che, in larga parte (come era piuttosto prevedibile) si sono concentrati sulla rottura, non ancora formalizzata, con sua moglie Chiara Ferragni, tra chi grida al tradimento, chi punta il dito contro la falsa beneficenza, una discussione che ha acceso il rapper è sulla voce circolata di un suo tradimento con una ragazza, che non viene citata in trasmissione, ma che le insistenze del rapper mettono sotto i riflettori. Il riferimento è palesemente alla notizia, smentita da entrambi, di una scappatella con Paola Di Benedetto, già Madre Natura di Ciao Darwin, ma anche ballerina in diverse trasmissioni.

Voci che, ovviamente, il rapper ha tenuto a smentire nuovamente (così come la stessa Di Benedetto alcuni giorni fa), ripetendo più volte che non c’è stato alcun tradimento con questa ragazza. “Mi stupisce la leggerezza con cui la stampa italiana tratta l’argomento”, confessa Fedez a Fagnani, e senza fare il nome di Paola Di Benedetto denuncia il fatto che “adesso si vocifera di una ragazza che è famosa” a cui “si da della sfascia famiglie“ causandole, se non altro, “un danno lavorativo, psicologico e personale”.

Fedez si indigna sul presunto flirt con Paola Di Benedetto, ma ottiene l’effetto opposto…

Nonostante non la nomini direttamente, l’intervento di Fedez da Francesca Fagnani, ha ottenuto l’effetto opposto di sollevare nuovamente un polverone sui social, riportando in auge la notizia, già smentita da Paola Di Benedetto, seppur per interposta persona sul settimanale Chi con tanto di irritazione e l’annuncio di star “valutando” una azione legale nei confronti di chi ha diffuso questa notizia. Purtroppo l’avvertimento della Fagnani è arrivato tardi a un Fedez davvero infervorato sulla questione – non è difficile immaginare che queste voci non abbiano giovato a nessuna delle parti in causa, Chiara Ferragni compresa, in questa fase delicatissima del loro matrimonio – e così nonostante la conduttrice facesse apertamente notare al rapper che non fosse il caso di sottolineare così veementemente il fatto, proprio per non esporre di nuovo la ragazza.

"Lei continua a parlarne", ha detto la Fagnani. "Perchè mi spiace!", ha insistito Fedez. "Le posso dire una cosa? In questa intervista io non ho citato nessuna altra ragazza, nè ho fatto nomi – ha insistito la Fagnani – però lei continua a parlarne, non si rende conto che così sta accendendo la curiosità in tutti su chi sia lei? Ha spostato i riflettori tutti su questa ragazza, tralasciando il fatto che la domanda riguardava solo lei". "Beh, io ho risposto addirittura entrando nel merito della notizia, più di così, non so cosa fare", ha chiosato Fedez.











