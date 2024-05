Giulia Pauselli: “Ho subito un intervento chirurgico dopo la finale di Amici 23″/ Cos’è successo

Giulia Pauselli si è sottoposta a un intervento chirurgico tre giorni dopo la finale di Amici 23: la rivelazione della ballerina

Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, si è resa protagonista di un lungo confronto con i follower di Instagram, ai quali ha rivelato di essersi da poco sottoposta ad un intervento chirurgico. Tre giorni dopo la finale di Amici 23, la ballerina si è sottoposta ad una “mastoplastica correttiva in seguito ad asimmetria mammaria congenita, peggiorata nel post gravidanza e allattamento”, come lei stessa ha rivelato.

Amici, Giulia Pauselli: perché si è operata al seno e come sta/ “Ho preso questa decisione…”

Un intervento che ha voluto fare dopo una lunga riflessione, raccontata ai follower su Instagram. “Alcuni difetti hanno cominciato ad influire nella mia vita, come donna e come ballerina. A 33 anni non mi andava di accontentarmi e di non sentirmi più bella, di guardarmi allo specchio ed accorgermi che mi osservavo con lo sguardo spento, di coprirmi sempre”, ha spiegato Giulia, ammettendo di aver trovato poi il coraggio di prendere questa importante decisione.

Giulia Pauselli, come sta dopo l’intervento

Giulia Pauselli ha quindi rivelato che a nulla sono serviti i tentativi del suo compagno di farla sentire bella così com’era: “Marcello (Sacchetta, ndr) mi amava anche piatta come una tavola da surf, ci ha provato in tutti i modi a farmi sentire bella (pensa quanto mi ama), più me lo diceva più capivo quanto non mi piacevo più e che avevo preso la decisione giusta.” La ballerina di Amici ha dunque rivelato che l’operazione è andata bene e che lei si sta rimettendo: “Adesso per un mese dovrò tenere il reggiseno post operatorio, rispettare le accortezze post intervento e pazientare un pochino per godermi il risultato finale. Per un mese ogni 5 giorni ho controlli meticolosi, ma mi sento coccolata anche perché l’assistente del doc mi chiama ogni giorno per sapere come sto.” ha infine spiegato.











