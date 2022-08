Giulia Pauselli, senza filtri prima del parto/ “I cambiamenti fisici? Sono normali”

Giulia Pauselli incinta del primo figlio: che succede per l’ex Amici in maternità

Chi lo dice che non é fatto per le donne incinte mostrare il proprio corpo? Ci pensa Giulia Pauselli a mostrarsi senza filtri, via social, mentre vive i mesi più impegnativi della sua prima gravidanza concepita con il collega ballerino Marcello Sacchetta. I due futuri genitori hanno un curriculum ricco di esperienze TV, e tra gli altri ruoli hanno lavorato entrambi come protagonisti nel cast di Amici di Maria De Filippi.

Con il suo intervento social registrato nelle vesti di futura mamma, quindi Giulia Pauselli si rende testimone dei cambiamenti che una donna vive nei 9 mesi che precedono un parto e quindi la nascita di un figlio. Dei risvolti “naturali” e “positivi”, come li definisce la ballerina in maternità, tra le stories condivise su Instagram, mentre si lascia immortalare del tutto al naturale e in un look estivo, in attesa di dare al mondo la sua creatura con la nascita prevista per il 2 settembre.

Quindi, nel suo messaggio all’insegna del “body positivity” e quindi dell’accettazione di sé, fa luce sulle smagliature e la ritenzione idrica accumulati alle gambe, lasciandosi andare ad uno sfogo liberatorio: “State serene, perché é una partita persa contro il gonfiore. Evito di farvi vedere il retrocosce perché é poco elegante”. “Non sono Wonder Woman” – aggiunge-, “é tutto nella norma. La cosa che mi ha fatto vivere bene questa condizione é stata la mia ostetrica, che mi ha detto: ‘ Giulia non ti preoccupare, tutta quest’acqua é latte buono di mamma. Questa frase ha cambiato completamente l’approccio con il mio corpo”.

Giulia Pauselli lontana dalla bilancia

Insomma, i cambiamenti fisici non rappresentano più un problema per Giulia, dal momento che a ricompensarla rispetto ai 9 mesi di gestazione che ora vive, sarà la nascita del primogenito concepito con il compagno Marcello Sacchetta. Per ciò che concerne il rapporto con il peso corporeo, che inevitabilmente ha subito un aumento considerevole, la ballerina ha fatto sapere che al momento evita di salire sulla bilancia e che sa di godere di un buono stato di salute, dal momento che si sottopone a continui accertamenti medici, come le analisi del sangue. Inoltre, così come ha fatto sapere lei stessa agli internauti Giulia Pauselli cura molto la sua alimentazione, ma inevitabili sono i cambiamenti fisici dovuti alla gravidanza in corso.











