Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico/ Lei è amica di Chiara Ferragni

Il 2022 è destinato a essere un anno da ricordare per Dargen D’Amico, non solo perché la partecipazione al Festival di Sanremo gli ha regalato la consacrazione definitiva (era già stato presente alla kermesse ma in viste di autore), ma anche perché presto avrà modo di farsi conoscere ancora di più dal pubblico. Il cantante, infatti, sarà uno dei giurati nella nuova edizione di “X Factor“, condotta da Francesca Michielin.

A differenza di altri colleghi, lui non ama particolarmente apparire ed è questa una delle motivazioni che lo ha portato a scegliere un look davvero particolare: si esibisce infatti indossando sempre un paio di occhiali scuri. “Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare sempre tutto di sè – aveva detto a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’ -. Se posso evitarmi questo disturbo preferisco”.

Chi è Giulia Peditto: è lei la fidanzata di Dargen D’Amico

In occasione della sua presenza nella città dei fiori, Dargen aveva chiarito di voler fare parlare di sè soprattutto per motivi professionali piuttosto che per la sua vita privata. L’obiettivo finora è stato raggiunto, anche se recentemente si è iniziato a parlare della ragazza che gli ha rubato il cuore, nonostante nessuno dei due abbia finora confermato la liason.

Lei è un’insegnante di yoga e si chiama Giulia Peditto. Pur senza eccessivo clamore, la giovane non aveva mancato di stare vicino al cantante a Sanremo ed evidentemente gli ha portato fortuna, pur non essendo riuscito a piazzarsi alle prime posizioni della classifica. Giulia ha mamma italiana e papaà senegalese e vanta un’amica illustre, Chiara Ferragni. Non a caso, i due erano presenti al lancio di “The Ferragnez“, la serie Tv dedicata alla vita dell’influencer e del marito Fedez, che ora lui ritroverà a “X Factor“.

