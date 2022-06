Fedez e Ambra Angiolini ballano nel camerino di X Factor/ Il video che allontana le voci di tensioni

Tensioni tra Fedez e Ambra Angiolini a X Factor? La risposta in un video

“Non è scattato il feeling, ci sono stati già incontri infuocati per le scelte dei cantanti”. È con queste parole che il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale a X Factor ci sarebbe già un’aria tesa tra due protagonisti: Ambra Angiolini e Fedez. Un gossip che ha subito fatto il giro del web, arrivando fino ai diretti interessati che hanno voluto chiarire la situazione in modo molto particolare.

Se le indiscrezioni, dunque, parlano di tensioni tra Fedez e Ambra (tesi che sarebbe avvalorata dagli scontri nati a causa del Concertone del primo Maggio), il rapper e l’attrice hanno smentito la cosa sul nascere, pubblicando su Instagram un video molto divertente in cui, fianco a fianco, improvvisano una coreografia sulle note di ‘T’appartengo’, celebre brano della Angiolini.

Fedez e Ambra Angiolini, nessuna tensione: le prove

Nell’esilarante video, Ambra Angiolini e Fedez appaiono non solo divertiti ma anche complici, atteggiamento che servirebbe ad allontanare definitivamente le voci di ulteriori tensioni tra i due che, quest’anno, condividono il bancone di X Factor. La giuria, infatti, è stata del tutto rivoluzionata, trovando oltre a Fedez e Ambra, anche Rkomi e Dargen D’Amico.

Oltre al balletto, Ambra si è resa protagonista di un altro gesto molto dolce nei confronti del rapper, pubblicato nelle stories di Instagram del suo profilo uno scatto che immortala il suo collega nello studio del talent in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Tutto questo spegnerà definitivamente le voci di scontri tra i due?

