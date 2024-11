L’influencer e showgirl Giulia Penna interpreterà Alexia nel corso di Tale e Quale Show 2024, edizione che vedrà venerdì 8 Novembre 2024 l’ultima puntata della trasmissione, condotta ormai storicamente da Carlo Conti. Nell’ultima puntata Giulia ha offerto un’ottima prova cantando la canzone ‘L’Appuntamento’ di Ornella Vanoni, una prova piuttosto positiva della giovane.

Non era facile ma Giulia Penna è riuscita a offrire una versione piuttosto semplice e allo stesso tempo delicata che ha incantato il pubblico e che ha portato diversi applausi anche dalla giuria. Un settimo posto per 46 punti ma comunque Giulia è quinta in classifica nella generale e chissà che non possa ambire a una clamorosa vittoria.

Ora in queste ore ci sarà la finalissima della trasmissione, la favorita è sicuramente Verdiana prima in classifica ma questa potrebbe portare nuovi ribaltoni e occhio a colpi di scena. Adesso Giulia Penna interpreterà Alexia e si preannuncia uno show piuttosto intenso ed efficace e la stessa Giulia è chiamata ad un esibizione piuttosto forte. Pochi giorni fa Giulia ne ha parlato ufficialmente. La ragazza come sempre è apparsa molto schietta nel parlare della sua avventura.

Giulia Penna e come ha scoperto la notorietà grazie ai social

Giulia Penna è intervenuta ai microfoni di Leggo e ha raccontato le sue impressioni, ricordando a margine ormai dell’ultima puntata di Tale e Quale Show, e ha parlato cosi ai microfoni: “Credo che finirò con il botto. Nell’ultima puntata interpreterò Alexia e sarà un brano molto duro, ho tante emozioni ed un mix tra nostalgia e carica. Sono pronte ad affrontarla”.

Allo stesso tempo la donna ha spiegato che è in attesa di nuovi importanti progetti e gli piacerebbe affrontare nuove sfide. Poi ha raccontato: “I miei personaggi preferiti sono due e sono legati al mio passato, ricordo Elisa che ha cantato Luce, una canzone che cantavo da quando ero più piccola e poi c’è stata Alicia Keys con No One che mi ricorda il periodo in cui cantavo per strada. La più difficile da interpretare è stata Ornella Vanoni”.

Tanti i temi affrontati da Giulia Penna e non poteva mancare come è arrivata al successo, soprattutto grazie al successo con i social. Giulia ha raccontato: “All’inizio pubblicavo i miei video su Facebook, tante persone hanno cominciato a seguirmi ed ho avuto sempre più successo. Diciamo che sono stati i social a scoprirmi, le persone mi hanno scoperta”.