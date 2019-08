Giulia Provvedi, contro Gollini?/ Video “Uomini volete cambiarci? Fuori dalle pal*e!”

Le Donatella scatenate, anzi, Giulia Provvedi è scatenata. È lei la protagonista del simpatico video postato su Instagram che assume però i toni di uno sfogo in piena regola contro il genere maschile: colpa di Pierluigi Gollini?. “Non permettere a nessuno di cambiarti, sii te stessa” è la didascalia che introduce il video delle due giovani e belle cantanti. A prendere parole nel video è Giulia, che introduze subito l’argomento del suo sfogo: “Gli uomini ci vogliono cambiare, bella battuta! Ma io dico, mi ha presa così e mi vuoi cambiare? Ma di cosa stiamo parlando ragazzi?” I toni poi si alzano: “Tu mi accetti per quella che sono, no che tu inizi a cambiare tutti i dettagli come se fossi un dipinto. Mai io sono una persona! Tu mi hai conosciuta così e mi pigli così!”

Giulia Provvedi scatenata: “Fuori dalle pall*!”

Giulia Provvedi, la bionda e frizzante gemella de Le Donatella non ci sta alle assurde richieste degli uomini alle donne. E, probabilmente scottata da qualche esperienza passata (vedi la storia col portiere Pierluigi Gollini) continua: “Ma poi vogliamo parlare di voi, vi abbiamo conosciuti tutti ordinati e vi svegliate che sembrate usciti dalla centrifuga? Ma di cosa stiamo parlando? Vi presentate tutti perfetti e dopo un anno iniziata a ruttare e scorreggiare…ma chi vi credete di essere? Prendere o lasciare, altrimenti fuori dalle pall*! Non ce l’avete mica d’oro gioie!” Giulia esorta infine le donne a ribellarsi a questo comportamento degli uomini “poniamo fine a tutto questo – scrive infine su Instagram – gli uomini ci devono apprezzare per ciò che siamo e se non andiamo bene quella è la porta!” conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA