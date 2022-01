Giulia Provvedi è incinta?/ “Si ma del ciclo, arriverà anche il mio momento ma…”

Una piccola disavventura per Giulia Provvedi del duo Le Donatella composto da lei e la sua gemella Silvia. La ragazza ha pubblicato un post su Instagram risolvendo tutti i dubbi dei loro fan che negli ultimi giorni avevano notato in lei un pancino sospetto in cui si mostra con indosso solo slip e reggiseno mentre tiene tra le mani la sua pancia.

Giulia a corredo della foto ha scritto: “Sono incinta SÌ ma del ciclo. Arriverà anche il mio momento ma ora mi accontento così. Guardando l’immagine però quanto mi dona il pancino?”. Se la ragazza stia pensando ad una futura gravidanza nessuno può dirlo, anche se al momento Giulia è in attesa dell’anima gemella e dopo la rottura con il calciatore Pierluigi Gollini si è sempre dichiarata single, anche se in molti sospettano dell’amicizia molto intima tra lei e Francesco Sole.

Giulia Provvedi smentisce la sua gravidanza

Il post di Giulia Provvedi in cui smentisce la sua gravidanza ha ricevuto molti comenti e like da parte di tutti i fan de Le Donatella che continuano ad apprezzare l’ironia delle gemelle e la loro bellezza. Al momento, quindi nessuna cuginetta in arrivo per Nicole, la figlia di sua sorella Silvia Provvedi avuta da Giorgio De Stefano ora in carcere con l’accusa di essere uno dei boss della ‘ndrangheta.

Giulia Provvedi in attesa di avere un figlio tutto suo si esercita con la piccola Nicole, la figlia di sua sorella Silvia per cui sicuramente è una sorta di “mamma bis”, come affermato da Silvia Provvedi, stando sempre accanto a lei a sua mamma e accompagnandola in ogni fase della sua crescita.

