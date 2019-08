Giulia Provvedi e Pierluigi Collini “Pace dopo le corna”/ Scoop di Gabriele Parpiglia

Pierluigi Gollini ha fatto gol? Non solo l’atalantino ha ottenuto la convocazione in nazionale per le qualificazioni Euro 2020, ma è stato nuovamente avvistato al fianco della sua “ex” Giulia Provvedi. I due si sono lasciati ormai settimane fa ma dagli inizi di agosto, dopo un articolo pubblicato da Chi, si parla di un riavvicinamento e di lavori in corso per una nuova unione. A rispondere a questi primi rumors, nei giorni scorsi, ci aveva pensato la diretta interessata ovvero la bella gemella che, in un’intervista a Il Messagero, ha rivelato: “Dopo il Grande Fratello siamo tornati più forti che mai, ma poi mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere, ho idee diverse sulla mancanza di rispetto… non è solo il tradimento, penso che noi donne ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi ho scelto la mia serenità…dopo due anni tiri le somme e ho preferito che le nostre strade si separassero…ma gli vorrò sempre bene“. Ma è vero oppure no?

GIULIA PROVVEDI E PIERLUIGI GOLLINI INSIEME? LO SCOOP DI GABRIELE PARPIGLIA

Forse proprio in virtù di questo “bene” i due stanno continuando a vedersi da amici, almeno ufficialmente, visto che sull’argomento nelle scorse ore è tornato Gabriele Parpiglia lanciando un nuovo scoop che riguarda l’avvistamento di Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi. Secondo il giornalista i due sono stati insieme la sera scorsa e non come amici ma come neo fidanzati avanzando l’ipotesi che, dopo il presunto tradimento, i due possano aver fatto pace e questa volta davvero. Siamo sicuri che le prove di questa cena e di questa serata insieme potrebbero arrivare sul prossimo numero di Chi anche se, conoscendo Giulia Provvedi, potrebbe dire la sua chiarendo le cose sui social e non solo.

