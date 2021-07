Giulia Provvedi, incidente e rottura di un dente/ Video: corre in spiaggia e…

Incidente in spiaggia per Giulia Provvedi, la gemella bionda de Le Donatella che, ironica come sempre, ha pubblicato il video del momento su Instagram scherzandoci su. Giulia, insieme alla sorella Silvia e alla figlia di quest’ultima, la piccola Nicole, sta trascorrendo l’estate tra pochi giorni di vacanza e lavoro. Sempre allegra ed energica, Giulia Provvedi non si ferma un attimo e anche in spiaggia, invece di prendere continuamente il sole, preferisce muoversi. Purtroppo, però, nn tutto è andato per il meglio. Mentre stava correndo in spiaggia con una bottiglia di vetro, infatti, è caduta. A pagarne le conseguenze è stato un dente incisivo di Giulia come mostra lei stessa sui social. “La mia situazione sentimentale del 2021 in un video”, scrive Giulia nella didascalia che accompagna il video.

L’autoironia di Giulia Provvedi conquista tutti

Giulia Provvedi unisce alla sensualità la sua autoironia con cui, già ai tempi del Grande Fratello Vip, aveva conquistato il pubblico. Autoironia che non ha mai perso e che sfoggia in varie occasioni della sua vita. Il video in cui mostra la caduta in spiaggia ha letteralmente fatto impazzire i fans. Migiliaia le visualizzazioni così come i commenti. “Fantastica. Almeno una semplice che fa cose da veri umani”, commenta una ragazza. E ancora: “Breve storia triste”, “ lo so che non dovrei ridere.. ma, mi sono spaccata.. sono una brutta persona”, “Il mood della mia vita”. Sono tanti i commenti di questo genere da parte dei followers che, ogni giorno, seguono le avventure delle sorelle Provvedi.

