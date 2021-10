Giulia Provvedi: “Una batosta l’addio a Pierluigi Gollini”/ “Francesco Sole è…”

Giulia Provvedi, la gemella bionda del duo musicale Le Donatella, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, torna a parlare della storia con il portiere Pierluigi Gollini, oggi finita. Quella tra Gollini e la Provvedi è stata una storia importante che resta nel cuore di Giulia. “Ero innamoratissima di lui. È stata la mia storia importante, quella in cui abbiamo parlato di futuro. Poi non ci siamo incastrati ed è finita. È stata una bella batosta, sono stati tre anni bellissimi, ci vogliamo ancora molto bene, ci supportiamo”, ha raccontato la Provvedi al magazine diretto da Roberto Alessi.

Giulia Provvedi, incidente e rottura di un dente/ Video: corre in spiaggia e...

Dopo una storia così importante, Giulia Provvedi non ha ancora ritrovato l’amore e, attualmente, è ancora single. “Dopo una relazione così importante bisogna avere il tempo di metabolizzare e non sono quella che ha voluto tuffarsi tra le braccia di qualcun altro per non vivere dei momenti di malinconia”.

Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi/ Sfortunate in amore tra Giorgio De Stefano e Gollini

Giulia Provvedi, la verità sul rapporto con Francesco Sole

Nel corso dell’intervista a Novella 2000, Giulia Provvedi ha svelato anche la verità sul suo rapporto con Francesco Sole. La scorsa estate, i due sono stati sorpresi più volte insieme e, in tanti, hanno pensato all’inizio di un flirt. Giulia, però, al magazine diretto da Roberto Alessi, spiega come con Francesco Sole ci sia uno splendido rapporto d’amicizia.

“Francesco è un ragazzo d’oro. Lavoriamo anche insieme e lui sarebbe stato il Principe Azzurro perfetto, ma c’è una grande amicizia che ci lega. Senza ombra di dubbio è una persona speciale per me”, ha concluso la Provvedi che, in attesa del principe azzurro, travolge con il suo amore la nipotina Nicole.

Giulia Provvedi avverte Andrea Zelletta al GF Vip/ "Tieni gli ormoni a bada!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA