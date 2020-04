Giulia Provvedi “Voglio un figlio da Pierluigi Gollini”/”Il matrimonio può attendere”

Pubblicità

Giulia Provvedi sta vivendo un momento davvero positivo, nonostante la quarantena. I suoi progetti futuri non mancano in ambito lavorativo e nemmeno in quello privato visto che presto diventerà zia grazie alla sorella gemella Silvia Provvedi pronta a partire dal sua prima figlia. Come se questo non bastasse, la bella Giulia ha avuto modo di passare questa quarantena con il suo amato Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, e lontana dalla sorella segno che forse le due stanno crescendo e anche un po’ cambiando ma non tanto da separarsi anche nel lavoro, di questo ne è certa. Rispondendo alle domande di Giulia Sonnino per Il Tempo, la bella gemellina ha smentito subito la voglia di lavorare senza la sorella al suo fianco e, sicuramente di non voler partecipare ad alcun reality senza di lei. L’unica cosa che è riuscita a dividere le due gemelle è stato proprio il Coronavirus tant’è che lei stessa spiega: “Mi manca tanto mia sorella, non siamo mai state lontane così a lungo, ma adesso che è incinta devo pensare soprattutto al suo bene”.

GIULIA PROVVEDI VUOLE UN FIGLIO DA PIERLUIGI GOLLINI

Detto questo, Giulia Provvedi conferma anche che le due sono in procinto di lanciare il loro nuovo singolo, e la vita privata? Anche in questo campo le novità potrebbero non mancare come lei stessa conferma. La voglia di maternità, forse arrivata vedendo e sentendo le emozioni della sua gemella, è salita anche in lei tanto che sembra più pronta ad avere un figlio che a sposarsi. Lei stessa conferma: “Pensiamo ad un figlio ma non abbiamo fretta. Il matrimonio? Dovresti chiederlo a lui. Sono all’antica, è l’uomo che deve fare il primo passo…. Il matrimonio è sicuramente un passo che faremo ma non subito, la priorità va all’idea di un figlio”. Per adesso però farà la zia, ha già comprato un vestito a fiori alla sua amata nipotina e sul momento in cui ha scoperto della gravidanza di Silvia racconta: “Sono scoppiata in lacrime, ero in balia dell’euforia. Ora sono prontissima, voglio conoscerla”.



