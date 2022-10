Giulia Provvedi, weekend romantico con il fidanzato Andrea/ Lo scoop

Giulia Provvedi sempre più innamorata del suo misterioso Andrea: fuga d’amore in Sardegna

Giulia Provvedi, dopo il dolore per la morte del padre, ha trovato la serenità con un nuovo fidanzato. Lui si chiama Andrea ed un imprenditore nell’ambito calcistico. La coppia ha deciso di trascorrere un romantico weekend soli soletti, tra le coste della Sardegna godendosi mare e relax.

A dare la notizia ci ha pensato Pipol Gossip: “Come anticipato a “Casa Pipol”, Giulia Provvedi del duo “Le Donatella” ha vissuto un weekend romantico ‘toccata e fuga’ in Sardegna con il misterioso Andrea. Di lui si sa ben poco, a parte essere un imprenditore nel mondo del calcio.” Come andranno le cose tra Giulia Provvedi e il misterioso Andrea? Per ora si godono l’amore lontano da sguardi indiscreti.

Giulia Provvedi il dolore per la perdita del padre

Giulia Provvedi, del duo Le Donatella, ospite a Verissimo ha raccontato il giorno della morte del padre: “Stava facendo la chemioterapia e stava affrontando bene le cure. La mattina aveva un po’ d’ansia perchè gli avevano asportato il polmone quindi era facile che si sentisse un po’ affannato. Però gli esami andavano benissimo, non ha mai avuto problemi al cuore quindi era totalmente da escludere un eventuale infarto”.

Il padre di Giulia Provvedi è morto di infarto mentre era al telefono con le figlie: “Nostra mamma ha detto subito di chiamare il 118, ma ad un certo punto lui è caduto dalla sedia. “Sono stati i 20 minuti più lunghi della nostra vita“. Poi l’ex gieffina ha raccontato come hanno dato al loro papà l’ultimo saluto: “Abbiamo tenuto papà in casa perchè mamma lo voleva salutare per l’ultima volta intimamente”. Le Donatella hanno espresso, però, amarezza nei confronti dei soccorsi: “Senza entrare nei dettagli, ha trattato male noi e nostro padre, come fossimo un “numero”, un’incombenza di cui liberarsi velocemente”.

