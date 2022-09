Padre di Giulia e Silvia Provvedi: chi era, com’è morto e malattia/ Le Donatella:”Era malato di cancro ma…”

Giulia e Silvia Provvedi “Le Donatella” rivelano la causa della morte del padre: “Era con noi in videochiamata e…”

Lo scorso 14 settembre Giulia e Silvia Provvedi hanno annunciato su Instagram la morte del loro padre. Fan e volti noti del mondo della musica e dello spettacolo si sono raccolte intorno a loro esprimendo vicinanza e affetto per questo terribile lutto. Giorni dopo la scomparsa del padre, Giulia e Silvia sono tornate sui social per spiegare i motivi che hanno portato alla morte del loro amato padre. Giulia e Silvia Provvedi hanno spiegato che il padre stava lottando da anni contro il cancro anche se non è stata la malattia la causa della morte: “Nostro padre era malato di cancro, ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto di quello. È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma. Un particolare ringraziamento vogliamo farlo a tutti i medici dell’Istituto oncologico IEO che l’hanno curato con professionalità, dedizione, carica umana, sensibilità empatia”.

Giulia e Silvia Provvedi hanno espresso amarezza nei riguardi invece dei soccorritori: “Senza entrare nei dettagli, ha trattato male noi e nostro padre, come fossimo un “numero”, un’incombenza di cui liberarsi velocemente”. Il padre era anche il loro manager e il loro rapporto era molto stretto. Molto commovente il messaggio delle due cantanti, pubblicato a corredo di un post completamente nero con un piccolo cuore rosso: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà, ti ameremo per sempre“.

Silvia e Giulia Provvedi sono nate il 1 dicembre del 1993 dall’amore del loro adorato padre e della mamma che si chiama Monica Alberti. La coppia si è poi separata ma questo non ha intaccato l’unione familiare. La signora Monica è infatti più volte intervenuta pubblicamente e a sostegno delle gemelle durante le loro partecipazioni televisive. La mamma delle Donatella è stata ospite nel salotto di Federica Panicucci, a Mattino cinque e in particolare quando le giovani artiste hanno partecipato al Grande Fratello Vip.

Non abbiamo al momento molte informazioni sulla vita privata della donna ma sappiamo che vive ancora in Emilia Romagna e che lavora presso un’azienda. Sul padre delle Donatella invece non si conoscono le generalità ma sappiamo che è stato anche il loro manager. Il dolore per la morte del padre è molto forte tanto che nei giorni della scomparsa, Giulia e Silvia Provvedi hanno evitato di dare dichiarazioni. Nella giornata di domenica entrambe saranno ospiti di Verissimo e in questa occasione parleranno sicuramente della scomparsa del loro padre.











