Giulia Quattrociocche incinta/ L’ex di Uomini e Donne svela il nome del bebé!

Solo pochi giorni fa è arrivata la notizia della gravidanza di Giulia Quattrociocche. L’ex tronista di Uomini e Donne è incinta del suo primo figlio, avuto dal compagno Manuel Magazzino, con il quale vive una bella storia d’amore da circa un anno e mezzo. Il pubblico di Canale 5 la ricorderà per la sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi, dove scelse Daniele Schiavon. La loro storia però, dopo qualche mese, si concluse e le loro strade si separarono definitivamente.

Jessica Antonini torna a Uomini e Donne?/ L'ex tronista: "Mai dire mai"

Poco dopo, Giulia ha incontrato Manuel ed è con lui che è iniziata la relazione che tra poco li renderà genitori per la prima volta. Nelle ultime ore, Giulia ha deciso di dare ai suoi follower la possibilità di farle delle domande su Instagram ed è qui che tanti le hanno chiesto qualche dettaglio in più sul bebè in arrivo, a partire dal sesso.

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Giulia Quattrociocche mamma di una bambina: ecco il nome scelto

Giulia Quattrocciocche ha deciso di accontentare i fan e svelare il sesso del bambino: l’ex tronista di Uomini e Donne avrà una femminuccia! Ma non è tutto: ion tanti le hanno chiesto se avesse anche un’idea per il nome della bambina in arrivo; Giulia ha confermato, svelando che il nome che le piacerebbe dare alla bambina è Cloe. Altri dettagli sulla gravidanza non sono mancati: l’ex tronista ha rivelato di essere al settimo mese di gravidanza. Dunque, il parto dovrebbe svolgersi a dicembre. Giulia si è detta al settimo cielo per questa gravidanza, ansiosa del giorno in cui potrà tenere tra le braccia la sua bambina. A dicembre sarà mamma per la prima volta!

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari attacca Gemma Galgani/ "Seno rifatto? Resti la vecchia di sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA