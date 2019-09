Giulia Quattrociocche/ Luca e Francesco cadono in trappola… (Uomini e Donne)

Una delle ultime mosse di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne ha subito sollevato dei sospetti negli spettatori a caccia di news. La protagonista del Trono Classico infatti ha scelto di spiare cinque dei suoi corteggiatori durante un incontro in casetta, allo scopo di carpirne i pensieri lontano dalle telecamere. Mossa azzeccata visto che i ragazzi hanno aperto i rubinetti dopo un’iniziale diffidenza ed in particolare sono stati Luca e Francesco a cadere in trappola. Francesco infatti afferma di non provare alcun interesse nei confronti di Giulia e di essere in attesa di conoscere anche Sara Tozzi prima di prendere una decisione definitiva. Senza considerare che lui, come tutti gli altri corteggiatori a suo dire, sono più interessati a salire sul trono che a rimanere seduti a conoscere le attuali troniste. Una volta chieste le dovute spiegazioni al diretto interessato, Giulia decide di eliminarlo ma Sara lo lascia in studio e si riserva il diritto di pensarci ancora. Una presa di posizione che persino Maria De Filippi non condivide e non comprende, così come il pubblico a casa.

Giulia Quattrociocche, Uomini e Donne: la ragazza tra i preferiti del pubblico

Il trono di Giulia Quattrociocche si rivela già fra i preferiti dei fan di Uomini e Donne, tanto che su Instagram sono spuntate diverse pagine per sostenerla. Una in particolare riguarda le bimbe di Giulia, termine già usato dal pubblico femminile per sostenere un’altra protagonista del passato, Giulia De Lellis. Le due condividono quindi non solo il nome, ma anche l’affetto che il pubblico è pronto a dimostrare anche nei confronti della nuova protagonista del Trono Classico. Giulia di contro si prepara a mettere a dura prova i corteggiatori più furbetti, come confermato dalle prime esterne in cui creerà una trappola ad hoc per scoprire i pensieri di chi l’ha scelta. Del resto nel suo video di presentazione ha ribadito più di una volta di essere spontanea e attenta a vivere appieno questo tipo di esperienza, ma in base alle sue mosse possiamo già dire che è molto furba e che non si lascerà prendere in giro da sorrisi e liti create ad hoc solo per ottenere il favore delle telecamere. La sua prima vittima, il corteggiatore Francesco, c’è già stata: chi sarà il prossimo?

