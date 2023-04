Giulia Salemi a Ciao Darwin 2023?/ In sfida con Cristina Quaranta: ecco perchè

Giulia Salemi a Ciao Darwin 2023

Per Giulia Salemi, professionalmente, è un periodo d’oro. L’influencer, dopo essere stata la protagonista, per sei mesi, della parte social delle puntate del Grande Fratello Vip, non si ferma con il suo lavoro da influencer ed è volata a Los Angeles per il Coachella 2023. Tuttavia, anche la televisione sarebbe pronta a riaccoglierla molto presto. Nella prossima stagione televisiva, canale 5 manderà in onda la nuova edizione di Ciao Darwin e tra le protagoniste dello show di Paolo Bonolis dovrebbe esserci proprio Giulia Salemi.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, però, non ricoprirà il ruolo di Madre Natura che, come anticipato da Sonia Bruganelli in un’intervista a Superguidatv ha spiegato che saranno più di una le ragazze che ricopriranno quel ruolo. Per la Salemi ci sarebbe un altro ruolo.

Giulia Salemi e Cristina Quaranta protagoniste della prima sfida di Ciao Darwin 2023?

Giulia Salemi dovrebbe essere la madrina di una delle prime sfide della nuova edizione di Ciao Darwin. La squadra guidata dall’influencer dovrebbe sfidarsi con una guidata da Cristina Quaranta, reduce dall’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione è la rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi pubblicato da mercoledì 12 aprile.

“Sfida tra Salemi e Quaranta? Paolo Bonolis è pronto a ripartire con Ciao Darwin e, come ogni anno, in ciascuna puntata vedremo in gara due categorie di concorrenti capitanate da personaggi famosi. Tra le prime sfide potrebbe esserci quella tra due ex protagoniste del Gf Vip: da una parte Giulia Salemi, che dovrebbe guidare la squadra degli “influencer”; dall’altra Cristina Quaranta, che è tornata a fare la cameriera in un ristorante e dovrebbe capitanare i “lavoratori”, si legge sul magazine.

