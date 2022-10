Giulia Salemi a sostegno delle donne iraniane/ A Le Iene lancia messaggio in persiano

Giulia Salemi, l’atteso messaggio in persiano a Le Iene di oggi 11 ottobre

Giulia Salemi, nel corso della puntata de Le Iene di questa sera, farà un discorso a sostegno delle donne iraniane per le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne curda arrestata e uccisa perché indossava l’hijab in modo ritenuto non corretto. La modella e influencer ha molto a cuore il tema, date le sue origini Iraniane. La mamma Fariba, infatti, nel 1978 è scappata da Teheran, città in cui era nata, perché lì era in corso la Rivoluzione Islamica. È anche per questo motivo che il messaggio sarà lanciato in persiano. L’obiettivo sarà quello di raccontare a coloro che si trovano lontano la grande mobilitazione dell’Italia per la causa.

Già qualche giorno fa la showgirl si era espressa sul tema. “Felice che in Italia le istituzioni stiano mostrando interesse per la causa Iran e spero facciano qualcosa! Io non parlo di politica ma sono in grado di capire che si stanno calpestando i diritti primari per la libertà delle donne. Rispetto per le donne iraniane”, aveva scritto sui social network.

Giulia Salemi a sostegno delle donne iraniane: il tema a Le Iene

La battaglia delle donne iraniane adesso tornerà sul palco de Le Iene e a farsene portavoce sarà proprio Giulia Salemi. Non è la prima volta però che la trasmissione televisiva ne parla. Nelle scorse puntate infatti l’inviata Nina Palmieri si è tagliata una ciocca di capelli sul palco e ha lanciato un appello alle persone del mondo dello spettacolo affinché facessero lo stesso.

“Se ve la sentite, fatelo anche voi, tagliatevi una ciocca di capelli, speditela all’ambasciata dell’Iran a Roma, e pubblicate il video sui social con l’hashtag #IeneDonnaVitaLibertà”, questo era stato il suo messaggio. Ad accogliere l’appello sono state numerose donne famose, tra cui Belèn Rodriguez, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Laura Torrisi, Nina Zilli, Rocio Munoz Morales, Chiara Scelsi, Bianca Atzei, Sofia Goggia e Costanza Caracciolo.

