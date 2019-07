Giulia Salemi, addio a Francesco Monte/ Spunta un ricchissimo corteggiatore

Giulia Salemi volta pagina. Dopo aver pianto, anche sui social, per la fine della storia con Francesco Monte con cui sperava di avere un futuro, l’influencer torna a sorridere. Grazie all’affetto dei fans e degli amici, infatti, l’ex gieffina ha ritrovato la propria serenità e potrebbe presto innamorarsi ancora. Le ferite del cuore, naturalmente, non si sono ancora rimarginate del tutto, ma la Salemi è sulla via della guarigione al punto che, nella sua vita, sarebbe spuntato un ricchissimo corteggiatore, pronto a conquistarla e a regalarle un’estate da sogno. L’identità del pretendente di Giulia Salemi è top secret anche se, il settimanale Oggi, spiega che si tratta di un ambito single della Milano Bene. Giulia Salemi, dunque, si tufferà presto in una nuova storia d’amore?

Giulia Salemi: spunta un ricchissimo corteggiatore top secret

Chi è il corteggiatore di Giulia Salemi? A svelare qualche dettaglio in più è il settimanae Oggi che pubblica l’indiscrezione sulla vita privata della bella influencer. “È tornata a sorridere Giulia Salemi dopo la dolorosa fine della sua relazione con Francesco Monte. La showgirl si sta dedicando agli amici, alla famiglia e soprattutto a un nuovo progetto professionale ancora top secret. Si sussurra anche che abbia un ricchissimo e aitante corteggiatore. Trattasi di uno dei più ambiti rampolli della Milano bene“, si legge sulla rivista Oggi. Anche Francesco Monte, però, non sarebbe rimasto a guardare. Stanno diventando, infatti, sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero in love con la modella di origini tedesche Isabella. I due, dunque, sono pronti a vivere nuove storie d’amore?

