Giulia Salemi come Jennifer Lopez, il vestito di Versace al GF VIP/ Ecco quanto costa

I più attenti e gli appassionati di moda (o di Jennifer Lopez) avranno riconosciuto subito il vestito indossato da Giulia Salemi nel corso della 41esima puntata del Grande Fratello Vip. Un abito verde dalla trama tropicale, lungo con un ampio spacco e un’altrettanta ampia scollatura firmato Versace. Sul sito ufficiale del noto marchio, l’abito in questione viene così descritto: “Vestito lungo con stampa di colore verde in seta di Versace. Modello con stampa all-over, design svasato, maniche lunghe raglan, spacco frontale e design lungo.” Inutile dire che il prezzo è proibitivo: l’abito infatti costa 5.500 € (IVA inclusa). L’abito indossato da Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ha però una storia che risale a un po’ di anni fa e chiama in causa la popstar Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez e il “jungle dress” che fece nascere Google Immagini

Il “jungle dress”, così è anche noto l’abito in questione, fu il motivo per cui nacque Google Immagini. Sono passato circa 20 anni da quando Jennifer Lopez lo ha indossato la prima volta e in quell’occasione la figura curvilinea della cantante su una passerella di moda, che esibiva soltanto modelle molto magre, fece scalpore e creò discussione. Una rivalsa per la figura della donna nella moda, che creò grande curiosità sul web: tantissimi, infatti, iniziarono a cercare curiosi l’abito indossato da JLo. Oggi lo ritroviamo anche al Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA