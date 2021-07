Giulia Salemi, tweet per Raffaella Carrà e polemica/ “Devi rispettare i morti”

Un tweet di Giulia Salemi su Raffaella Carrà ha scatenato un dibattito enorme sui social. Dopo la morte della bionda regina della tv, deceduta a 78 anni a seguito di un tumore ai polmoni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ex Pechino Express e nota influencer, ha voluto pubblicato un post sulla sua pagina Twitter, dopo aver ricevuto la famosa spunta blu, ovvero, la certificazione che il profilo in questione appartiene realmente a Giulia Salemi, e privilegio che si ottiene raggiungendo un determinato numero di follower.

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto omaggiare Raffaella Carrà, e a loro si è aggiunta appunto anche la Salemi, che ha scritto: “Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella“. Peccato però che amolti, quel nesso fra la spunta blu e la morte della “Raffa”, abbia fatto storcere il naso, e di conseguenza sono stati tantissimi coloro che hanno voluto esternare il proprio dissenso, come ad esempio chi ha scritto “Rispetto per i morti per favore“, e ancora: “Ma cosa c’entra? Anche oggi hai perso l’occasione di stare zitta”. Ma le fan la difendono: “Basta, fatevi una vita”.

GIULIA SALEMI E IL TWEET PER RAFFAELLA CARRA’: “E’ USCITO UN PO’ MALE…”

Quindi un altro ha ribadito il concetto: “Cosa c’entra la spunta blu con la memoria di Raffaella Carrà? Poteva benissimo dedicarle delle belle parole senza mettere in mezzo il verificato di Twitter”. Qualcuno ha provato anche a difendere Giulia Salemi, scrivendo “Penso che questo tweet le sia uscito semplicemente male. L’ha fatto sicuramente ingenuamente”, oltre ovviamente ad una serie di insulti e offese che non stiamo qui a pubblicare.

Giulia Salemi per ora non ha replicato alle critiche e nel contempo non ha cancellato il suo primo tweet con la spunta blu. In attesa di novità, sembrerebbe essere tornato il sereno con Cecilia Rodriguez, dopo che la sorella di Belen aveva criticato la Giulia Salemi per il mancato avviso della relazione con Francesco Monte: le due pare abbiano chiarito.

