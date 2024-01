Giulia Salemi, da sola a Miami: é crisi d’amore con Pierpaolo Pretelli?/ Il mistero del grande assente

Grande fratello vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si lasciano? Il dettaglio che non sfugge

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano al centro del gossip made in Italy e il motivo é la presunta rottura post-Grande fratello vip 5. A quanto pare, la coppia di gieffini vip, i quali si conoscevano per la prima volta per poi innamorarsi nella Casa più spiata d’Italia all’edizione del reality show di Grande fratello vip 5, desta la preoccupazione nel joint-fandom, che sia scoppiata. Questo, alla luce della clamorosa distanza che emerge tra i due gieffini e che attenzionano i rispettivi fandom via social, relativamente alla solitudine di Giulia Salemi che si evince nei post dell’influencer registrati online nelle vacanze natalizie, in particolare di Capodanno 2024.

Per i celebrativi della transizione dal vecchio anno 2023 al nuovo anno 2024, Giulia Salemi opta per un viaggio alla volta di Miami. Una scelta che vede l’ex Grande Fratello vip 5 allontanarsi dal Belpaese, per poi finire al centro del gossip che la vedrebbe ormai lontana dal fidanzato storico Pierpaolo Pretelli e quindi nel mezzo di una preannunciata crisi d’amore con lui. A dare vita al gossip del momento é l’annuncio che vede in una Instagram story Giulia Salemi rendere noto di essere diretta verso il vecchio continente, in assenza dell’amato ex Grande Fratello vip 5.

«Capodanno in America non era nei piani, è successo», dichiara l’influencer nella story mentre parte da sola, accompagnata dalla sua agente e da due membri del suo team. In molti, quindi, si chiedono che fine abbia fatto Pierpaolo Pretelli che, solo qualche giorno prima sorprendeva la giovane con una dedica speciale in occasione del loro terzo anniversario di fidanzamento. Ma ecco che, intanto, mentre il web si chiede se sia giunta l’ora della rottura tra gli ex Grande Fratello vip 5, arriva la verità di Giulia Salemi che zittisce le malelingue sulla presunta rottura.

La verità in replica al gossip

“Questa città a differenza di tante altre mi ha fatto innamorare, ha un’energia incredibile e mi piacerebbe davvero farla diventare la nostra nuova meta per staccare e ricaricarci -si legge nella caption del post d’immagini che immortalano Giulia Salemi mentre é a Miami, in solitaria, nelle ore segnate dallo scoccare delle prime luci del 2024 -. Buon anno amici, spero davvero che i prossimi mesi possano essere più sereni per tutti perché la felicità dura un attimo ma è la serenità nel lungo termine che fa la differenza . Apprezzate le persone che vi sono vicine, non datele per scontato mai. Cerchiamo di non guardare sempre chi ha più di noi perché il giardino del vicino non è sempre più verde, procrastiniamo meno e cerchiamo di essere più buoni e gentili con le persone che incrociamo nel nostro percorso di vita, che di odio il mondo è già pieno ed a questo giro facciamo in modo che i nuovi propositi si avverino davvero».

Un messaggio contenente gli auguri generali di buon anno 2024, da parte di Giulia Salemi e che anticipa la smentita della sospetta rottura con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi condivide, infatti, con i suoi follower, nel canale segreto del broadcast su Instagram, l’arrivo del fidanzato Pierpaolo Pretelli in America da lei. Nessuna crisi, quindi, sarebbe all’orizzonte per la coppia di Grande fratello vip 5, anche se per il Capodanno 2024 Giulia Salemi si sarebbe a quanto pare ritrovata a festeggiare in solitaria, senza l’amato fidanzato. Forse per via di una diversa geolocalizzazione dovuta agli impegni di lavoro della coppia.

