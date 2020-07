Giulia Salemi/ “Dobbiamo essere ‘fig*e per caso’, Alessio Viola sei un cioccolato”

Giulia Salemi ha presentato il suo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, in diretta tv negli studi del programma di Tv8, “Ogni Mattina”. La bella influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlotattato per circa un quarto d’ora con il padrone di casa, Alessio Viola, nonché con la guru di Vogue Japan Villa Dello Russo, in collegamento dalla sua splendida villa pugliese con tanto di piscina con le sue iniziali: “Volevo un giudizio sul mio look da Anna – esordisce l’influencer – ho osato col colore, abbiamo un po’ gli stessi colori Anna, un po’ anni 70, pantaloni a zampa rosa, camicia bianca e giacca verde”. Quindi, sul libro, la Salemi si è rivolta così al padrone di casa: “Ti ho portato un cadeu, oggi è la giornata mondiale del cioccolato quindi… mi fa super strano sentire ‘Giulia Salemni scrittrice’. E’ un momento storico – prosegue – n cui viene data la possibilità a noi ragazzi più giovani di esprimersi; sai su instagram una stories dura 24 ore, un post viene e va, mentre un libro resta”.

GIULIA SALEMI: “I COMPLIMETI DI ANNA ME LI PORTO A CASA”

Ma di cosa parla questo libro? “Racconto tutto quello che mi è successo nella vita, episodi belli e brutti, la lista dei casi umani che ho incontrato, e da qui il titolo. Non è la classica intervista perbenista, ‘che bello vogliamoci bene’, ti racconto di cose forti”. Tornando a parlare del look, la Salemi aggiunge: “Noi dobbiamo essere fighissime ma come se fossimo casualmente supercurate, dobbiamo essere fighe per caso”. Prima di congedersi Anna Dello Russo si rivolge così a Giulia “Sei top”, un complimento che la stessa pare abbia apprezzato, e non poco: “Detto da te Vale 10 volte, tu sei powerAnna. Anna Dello Russo, un’icona della moda che dice a me che sono top, io prendo e porto a casa, ho il sorriso a 32 denti. potremmo fare la diretta dalla sua villa con piscina?”. Quindi il saluto ad Alessio Viola: “Prossima volta Alessio ti voglio colorato, powerful, tu sei categoria cioccolata fondente 70%”.



