Giulia Salemi: “schiaffeggiata dal mio ex”/ “Non ho denunciato, mi vergognavo e..”

Giulia Salemi, si è raccontata a 360 gradi nel libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato“. Ospite dell’ultima puntata di Vieni da me, in collegamento con lo studio di Caterina Balivo, l’influencer si è lasciata andare ai ricordi raccontando un episodio del suo passato che, finora, aveva tenuto per sè. La Salemi ha svelato di essere stata schieffeggiata dall’ex fidanzato. Il triste episodio è accaduto quando Giulia era solo una ragazzina. Un episodio di violenza che la Salemi non ha mai denunciato. “Da ragazzina sono stata schiaffeggiata dal mio ex ragazzo. Non mi aspettavo un gesto del genere da parte sua. Non ho mai denunciato l’accaduto alle autorità. Mi vergognavo perché ho sempre pensato che la colpa fosse solo e soltanto mia. Poi ho compreso i miei stessi errori. Non c’è nulla da vergognarsi. Questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, ma poi ho scoperto che l’alcol lo ha trasformato in qualcosa di brutto“, ha raccontato in diretta la Salemi.

GIULIA SALEMI: “UN UOMO VIOLENTO NON SMETTERA’ MAI DI ESSERLO”

Una confessione choc quella di Giulia Salemi che, nel corso degli anni, ha capito che un uomo violento non cambierà mai. “La prima volta che un uomo è stato violento con una donna non smetterà mai di farlo – ha ammesso –. Questo voglio che sia un messaggio per tutte quelle persone che hanno subito violenza”. Romantica, sognatrice e innamorata dell’amore, crescendo, l’ex gieffina ha capito che gli uomini vanno e vengono. Con il tempo, infatti, la Salemi ha cercato di mettere se stessa e il proprio benessere davanti a tutto e tutti. La storia di Giulia ha commosso il pubblico di Raiuno, ma anche la stessa Balivo che ha apprezzato la sincerità con cui l’influencer si è raccontata. Una confessione inedita quella di Giulia che ha deciso di lanciare un messaggio importante contro la violenza sulle donne.



