Giulia Salemi e Marco Cartasegna stanno insieme?/ Uomini e Donne: indizi social e…

Per la bellissima Giulia Salemi, dopo la fine della relazione con Francesco Monte, si parla insistentemente del trono di Uomini e Donne. Così come è capitato in passato al suo ex, anche Giulia potrebbe essere una tronista a settembre. Un’indiscrezione che non trova al momento alcuna conferma e che, anzi, sembra iniziare a sfumare di fronte ai nuovi gossip che la vedono protagonista. Pare che infatti possa esserci un altro ex tronista di Uomini e Donne nel suo cuore: Marco Cartasegna. Il mondo è piccolo, verrebbe da dire, visti gli intrecci e le coincidenze esistenti in questo nuovo flirt. Tra Marco e Giulia potrebbe esserci del tenero e da non molto, anche se sono molti i like e i commenti positivi lasciati da Cartasegna alle foto della Salemi, come sottolinea anche ilvicolodellenews.

Giulia Salemi e Marco Cartasegna in vacanza insieme?

E se questi sono i primi indizi che ci portano a pensare che tra i due possa essere scattato qualcosa, ciò che i fan stanno vedendo nelle ultime ore non fa altro che alimentare questo gossip. Sia Giulia Salemi che Marco Cartasegna si trovano in Sardegna a Cala di Volpe. Le stories che i due hanno postato su Instagram mostrano gli stessi luoghi, cosa che ha portato molti a credere che i due siano effettivamente insieme. Cosa che, secondo alcuni, sarebbe dimostrata anche dal fatto che la Salemi, che solitamente ama postare video e foto dei suoi spostamenti e di ciò che fa durante la giornata e in vacanza, sta postando molto poco e puntando soprattutto su selfie o video di se stessa. Come mai?

© RIPRODUZIONE RISERVATA