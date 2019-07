Uomini e Donne/ Lorenzo e Claudia si separano, ma… (Trono Classico)

Nessuna crisi tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi anche se dovranno stare lontani una settimana. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è partita per una settimana per Los Angeles per un progetto lavorativo. Lorenzo, invece, è rimasto a Latina dove la aspetterà insieme ai suoceri con cui ha uno splendido rapporto. La storia d’amore tra Claudia e Lorenzo, ormai, dura da sei mesi e i due sono sempre più felici e innamorati. La convivenza li ha uniti ancora di più e anche di fronte ad un’eventuale partecipazione dell’ex tronista al Grande Fratello Vip, Claudia sarebbe pronta a sostenerlo e ad aspettarlo. A tal proposito, infatti, prima di prendere il volo per Los Angeles, rispondendo alle domande dei fans, ha detto: “Se dovesse partecipare ovvio che mi mancherà tantissimo; lo guarderò a ogni ora del giorno sicuramente, per forza non avrei alternative”.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO: NUOVO AMORE PER GIULIA CAVAGLIA’?

Dopo l’intervista verità sulla fine della storia con Manuel Galiano, l’ex tronista Giulia Cavaglià torna al centro del gossip. Il vicolo delle news, infatti, torna a parlare del presunto flirt di Giulia con il calciatore Pietro Zamas con cui avrebbe già trascorso dei momenti insieme concedendosi anche delle serate in compagnia di un’amica e del suo fidanzato. Secondo quanto scrive il Vicolo, tra Giulia e Pietro la conoscenza starebbe continuando. Gli indizi arrivano da Instagram dove l’ex tronista avrebbe lasciato un like pur non seguendolo. Inoltre, la pubblicazione di storie con il sottofondo musicale di Eros Ramazzotti sarebbe il segnale del momento magico che l’ex tronista starebbe vivendo in amore dopo la delusione con Manuel. Dopo Angela Nasti che ha trovato l’amore con il calciatore Kevin Bonifazi, dunque, anche la Cavaglià si consolerà con un calciatore?





© RIPRODUZIONE RISERVATA