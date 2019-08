Giulia Salemi e Marco Ferri stanno insieme?/ Vacanza per due: Monte? Solo un ricordo…

Dopo la fine della storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, si vociferava per lei addirittura il trono classico di Uomini e Donne. Secondo delle indiscrezioni trapelate dal settimanale Chi nel numero in edicola il passato mercoledì 31 luglio, l’influencer di origini persiane si sarebbe proposta a Maria De Filippi come partecipante al suo dating show. Per i rumors, la giovane modella stava cercando di impostare la sua carriera e, accomodarsi sulla mitica poltrona rossa, poteva essere un nuovo punto di partenza. Dopo avere smentito questa possibilità, si è attribuito a Giulia un nuovo flirt tra le braccia di Marco Cartasegna, ex tronista ed ex fidanzato di Soleil Sorge. Proprio la diretta interessata ha dovuto smentire, confidando di conoscere Marco da molto tempo e di essere solo una sua grande amica. “Io sono scioccata dalla vostra immaginazione…Quel ragazzo di spalle in foto con me non era Marco e quella ragazza non era sua sorella…Comunque Marco è solo un amico da tanti anni…”, aveva raccontato su Instagram.

Giulia Salemi e Marco Ferri stanno insieme?

Con l’uscita del nuovo numero di “Chi”, in edicola da oggi, si parla di un nuovo flirt tra Giulia Salemi ed un ex concorrente dell’Isola dei Famosi: Marco Ferri. I due, in vacanza insieme in Sardegna, avrebbero evidenziato molto feeling tanto che, la loro “unione” non sarebbe affatto passata inosservata. A confermare questa sintonia, ci ha pensato il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “In Sardegna gli atteggiamenti intimi tra Giulia Salemi, scartata per il ruolo di tronista a Uomini e Donne dopo una serie di provini, e l’ex isolano Marco Ferri non sono passati inosservati, come è successo poche sere fa al Just Cavalli in Costa Smeralda. Francesco Monte oggi è per Giulia solo un lontano ricordo…”, si legge. Attualmente i diretti interessanti non hanno confermato ma nemmeno smentito. Francesco Monte sta diventando – finalmente – un lontano ricordo? Vedremo!

