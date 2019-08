Giulia Salemi si perde all’aeroporto di Olbia/ E fa due check in: “Che babbe!”

Ci sono casi in cui prendere l’aereo è un’impresa. Ne sa qualcosa Giulia Salemi, che è riuscita in quella di perdersi all’aeroporto di Olbia. La modella è stata costretta a fare due volte il check in. Il finale di vacanza per l’ex concorrente del Grande Fratello è stato, dunque, con sorpresa. Si è letteralmente persa, ma prima di scoppiare a ridere per la sua disavventura, proviamo a capire cosa è successo esattamente. «Amici siamo in aeroporto e questo è sempre un momento un po’ triste, la fine. Però domani sarò in un altro aeroporto bensì a Milano perché vado a Brindisi», ha raccontato nelle Instagram Stories. E quindi si è diretta verso la toilette. Qui è cominciata la sua disavventura, come riportato dal Fatto Quotidiano. Giulia Salemi si è spostata infatti con una sua amica dalla zona delle partenze a quella degli arrivi, ma così ha rischiato di perdere il volo. Questo perché ha dovuto fare appunto due volte il check-in.

GIULIA SALEMI SI PERDE ALL’AEROPORTO DI OLBIA E FA DUE CHECK IN

«No, ragazzi, non potete capire. Siamo uscite e siamo agli arrivi, ai rulli, non ci fanno più tornare alle partenze», ha raccontato Giulia Salemi nelle Instagram Stories. L’ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex di Francesco Monte, ha spiegato che ha dovuto rifare il giro, quindi uscire dall’aeroporto, rientrare e poi rifare il check in. «Siamo due babbe, è un momento esilarante», ha ammesso la modella stessa nel video. Il filmato la ritrae proprio mentre cerca una soluzione dopo aver sbagliato strada. Dopo qualche difficoltà, senza contare le distrazioni social, Giulia Salemi è riuscita a raggiungere il gate in tempo per la partenza. E ovviamente si è presa la briga di rassicurare i follower con una story finale. E dunque l’estate da single, vista la rottura con Francesco Monte, si è conclusa con una disavventura a dir poco esilarante per la giovane modella. Dopo aver pianto per l’ex tronista tarantino, ha ritrovato il sorriso almeno…

© RIPRODUZIONE RISERVATA