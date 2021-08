Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: matrimonio in futuro/ “Iniziati i preparativi”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno progettando il loro futuro insieme che sarà sicuramente roseo. L’amore, nato nella casa del Grande Fratello Vip, sta diventando sempre più forte e importante. Dopo i primi mesi vissuti a due, la coppia ha fatto un passo importante. Pierpaolo, infatti, ha portato Giulia a Maratea dove le ha permesso di conoscere tutta la sua famiglia. La Salemi, così, ha trascorso qualche giorno anche insieme ai genitori di Pierpaolo prima di volare a Ibiza dove, insieme agli amici, ha organizzato i festeggiamenti per il compleanno del fidanzato. Quella tra l’influencer e l’ex velino di Striscia la Notizia è una storia d’amore bella, pulita e semplice che, in futuro, potrebbe essere coronata sia dai fiori d’arancio che da un figlio. Pierpaolo, già papà del piccolo Leo, nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero, in Giulia Salemi, ha trovato la donna giusta per poter credere nuovamente nell’amore. La coppia, dunque, convolerà presto a giuste nozze?

Giulia Salemi: "Da piccola ero innamorata di mio cugino"/ "Devo essere sincera..."

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: un futuro da favola

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli progettano il proprio futuro insieme. La coppia penserebbe così al matrimonio e ad un figlio. A riportare l’indiscrezione è l’esperto di gossio Investigatore Social. “Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”, fa sapere su Instagram l’Investigatore Social che poi aggiunge come il matrimonio non affatto imminente. Tra i due ex gieffini, dunque, tutto procede a gonfie vele. In occasione del suo compleanno, Pierpaolo, su Inmstagram, ha scritto: “Se penso ad un anno fa mi viene in mente un Pierpaolo triste e insoddisfatto ma la vita a volte sa proprio stupirci! Ed eccoci qua nel posto dove mi avevi promesso di portarmi. Da quando sei nella mia vita tutto ha più senso e non posso che sentirmi estremamente fortunato ad averti al mio fianco. Per ora posso solo dire che è tutto magico“.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi, tweet per Raffaella Carrà e polemica/ “Devi rispettare i morti”Parpiglia Vs Pierpaolo Pretelli "Caso Malika? Vergogna"/ "Gravissima risposta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA