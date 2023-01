Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, matrimonio in vista?/ Lei frena: “Il nostro…”

Grande Fratello vip 5, matrimonio in vista per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? La coppia vip si racconta

Per molti, tra gli appassionati telespettatori del Grande Fratello vip 5 che li ha uniti in amore, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la coppia gieffina per antonomasia, ma lei frena gli entusiasmi rispetto al gossip di un matrimonio all’orizzonte. O almeno questo é stando a quanto trapela tra le pagine di gossip del nuovo numero di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini che ha immortalato la coppia di ex GFvip in un soggiorno vacanziero sulla neve e di benvenuto al nuovo anno 2023, che i due si sono concessi a Belluno, più precisamente a Cortina D’Ampezzo. Lei 29 anni e lui 32 anni, i due giovani talenti dello showbiz made in Italy si conoscevano per la prima volta nel mezzo del gioco del Grande Fratello vip 5, occasione in cui -reduce dalla delusione d’amore della lovestory sfiorata con la coinquilina vippona Elisabetta Gregoraci- Pierpaolo si dichiarava interessato a Giulia, fino alla dichiarazione d’amore della nuova coppia nella Casa più spiata dagli italiani. Lo scorso 26 dicembre, come rende noto tra le perle di gossip la fonte, gli ex gieffini hanno celebrato l’anniversario del loro amore dall’unione che si registrava in tv. Due anni di lovestory ininterrotta e senza rotture tra i due compagni di vita e colleghi nello showbiz, con i diretti interessati che si palesano in grado di coniugare l’amore con i rispettivi impegni di lavoro, consacrandosi come nuove giovani star della TV made in Italy. Che i due siano vicini al Grande passo sull’altare? Il fandom dei Prelemi si direbbe certo che i beniamini siano prossimi al matrimonio, ma, incalzata sulle aspettative dei fan della coppia, Giulia Salemi procrastina la data da definirsi.

Giulia Salemi non intende bruciare le tappe con Pierpaolo Pretelli: la verità sul mancato matrimonio

E il motivo ha a che fare, in primis, con il lavoro e gli affari in genere.

Nonostante il lavoro non manchi alla coppia di ex Grande Fratello vip 5, lei é ora regina dei social al Grande Fratello vip 7 e lui il conduttore del web format parallelo al Grande Fratello vip 7, il GFvip party, Giulia Salemi posticipa le nozze con Pierpaolo Pretelli anche per una questione che li accomuna a tanti, vip e nip: “Il nostro è un lavoro precario, per questo ti dico che è

difficile fare progetti di famiglia. Oggi ho un profilo consolidato -ammette l’ex gieffina e modella di origini italo-persiane-, sono credibile, sono cresciuta sul web e in tv. Ci sono stati momenti in cui avevo l’ansia di non potermi esprimere, ma ero determinata. Mi sono sempre rimboccata le maniche, non ho mai sgomitato in maniera fastidiosa, mi sono sempre data da fare in modo educato”. La confidenza prosegue: “Nella vita servono talento, fortuna, e farsi trovare nel posto giusto al momento giusto”. Insomma, al momento per Giulia la priorità é che la coppia sia al sicuro da possibili crisi dovute alla precarietà del lavoro, in un clima di stabilità economica, quindi. Anche se Pierpaolo Pretelli non disdegnerebbe l’idea di bruciare le tappe per le nozze e un figlio con Giulia nell’immediato, come spererebbero per loro i rispettivi fan. Per l’ex gieffino, però, tutto andrebbe fatto con ordine e nel rispetto della tradizione classica, in ogni caso: prima “una proposta di matrimonio eclatante” e poi “un figlio”. Ma Giulia proprio non ci sta all’idea di vedersi fare il passo più lungo della gamba, adesso: “Credo nel matrimonio e sogno una famiglia felice, però sono anche razionale, con i piedi per terra. Ho visto i miei genitori amarsi e distruggersi: prima di fare un bambino bisogna essere sicuri al mille per cento di potergli garantire stabilità

e serenità. Siamo due ragazzi”.

A quanto pare, quindi, il matrimonio e un figlio non sarebbero tra i progetti in cantiere per gli ex Grande Fratello vip 5. Mentre gli ex Grande Fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran invece pensano all’arrivo di un erede…

