“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vivono più insieme”/ Rumors choc dal web e chiarimento su contratto

“Giulia Salemi e Pierapolo Pretelli non vivono più insieme”: nuovo scoop di Rosica

Giulia Salemi e Piarpaolo Pretelli hanno rivelato di essere in crisi nei giorni scorsi dopo mesi di indiscrezioni e rumors. I due hanno sempre preferito il silenzio alle dichiarazioni. A romperlo, invece, è sempre stato l’Investigatore Social Alessandro Rosica che da mesi sostiene che l’amore tra i due sia finito. E sempre Rosica poche ore fa sul suo profilo Instagram ha lanciato un nuovo scoop sull’ex coppia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non vivono più insieme: “A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia ormai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte.”

Giulia Salemi e l'addio al GF Vip dopo un anno: "Mi è dispiaciuto"/ "Era l'inizio di qualcosa di bello, ma…"

Per Alessandro Rosica quella tra l’ex Velino di Striscia la notizia e l’influencer non è una semplice crisi passeggera ma una vera e propria rottura e, sempre su IG, ha svelato anche i motivi, perché si sono lasciati Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “I motivi? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava.” L’Investigatore Social, che si definisce grande amico della coppia, ha aggiunto che Giulia e Pierpaolo molto probabilmente annunceranno la fine della loro storia d’amore l’anno prossimo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Stiamo analizzando il nostro rapporto"/ "Saremmo ipocriti se..."

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati, Rosica fa chiarezza: “Nessun contratto li obbliga a stare insieme”

Da mesi si rincorrono le voci secondo cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fingano di stare ancora insieme per esigenze contrattuali. Anche su queste voci Alessandro Rosica è voluto intervenire per fare chiarezza: “C’è qualche contratto che li obbliga a stare insieme per finta? No! Nessun contratto, forse paura di deludere quel fandom che li ha tanto amati e supportati, ovviamente sanno che insieme valgono di più.”

Alessandro Rosica, alias l’Investigatore Social, è stato tra i primi ad annunciare la separazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia ha sempre preferito il silenzio ma un paio di settimane fa l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip attraverso il suo canale brodcast ha ammesso: “Stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo, per favore. Rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene.” aggiungendo anche di stare male ed essere molto delusa dalle illazioni e le speculazione sul loro conto. L’ex coppia attualmente è impegnata alla conduzione di Ex on te beach.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli smentiscono la crisi/ "La complicità di coppia, è un tassello in più"













© RIPRODUZIONE RISERVATA