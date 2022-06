Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi? / Quel gesto che insinua il dubbio..

Giulia Salemi e il presunto sogno con Pierpaolo Pretelli: Spunta un curioso particolare social

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti per il grande passo sull’altare? E’ l’interrogativo generale dal momento che sono trapelate in rete le esclusive immagini che immortalano l’ex gieffina mentre si butta a capofitto per sottrarre a Giacomo Urtis -il chirurgo dei vip- i fiori, al lancio del bouquet tenutosi al matrimonio di Giorgia Venturini, conduttrice tv di Non solo Moda. La timoniera tv è giunta al grande sì con l’ormai consorte Marco e tra gli inviati alle nozze sono risultati presenti Giulia insieme all’amato Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimi due si conoscevano per la prima volta nella Casa del Grande fratello vip 5 e il loro amore è sbocciato dopo l’amicizia speciale -passata alla storia del gossip come un flirt- registratasi in tv tra il modello e l’ex di Flavio Briatore.

A giudicare le immagini di un video esclusivo del curioso lancio del bouquet registratosi all’evento -condiviso su Instagram dalla pagina di gossip thepipol_gossip,-sembrerebbe proprio che Giulia Salemi sia interessata a convolare presto a nozze, magari proprio con l’attuale compagno Pierpaolo Pretelli. Questo, data l’urgenza palesata dalla modella italo-persiana di accaparrarsi il bouquet di fiori alle nozze della Venturini, quasi come a volersi candidare per un prossimo matrimonio a breve.

“Ospiti al matrimonio della conduttrice di Non solo moda Giorgia Venturini con il suo Marco; Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati protagonisti della scena più gustosa di ogni matrimonio -si legge nella curiosa descrizione del video virale del momento, che potrebbe preannunciare un eventuale matrimonio a breve dei Prelemi-. Durante il lancio del bouquet Giulia ha preso i fiori della sposa (anche se lateralmente Giacomo Urtis ha tentato di strapparle il prezioso dono , ndr) e nelle stories riprese dall’amico Alberto De Pisis si sente Pierpaolo urlare: ‘Amore, come Buffon’. Saranno loro i prossimi sposini ? Noi speriamo nel… si lo voglio”.

E una domanda sorge ora spontanea: che i “Prelemi” -così come sono chiamati dai fan Giulia e Pierpaolo- possano presto diventare marito e moglie? Chissà!











