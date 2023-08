Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli scacciano la crisi con un compleanno d’amore/ Baci, amore e promesse…

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: compleanno d’amore a Capri

Non mancava nulla ai festeggiamenti per il compleanno di Pierpaolo Pretelli. L’ingrediente principale è stato l’amore, soprattutto quello per la sua Giulia Salemi con cui, ormai, la crisi sembra un lontanissimo ricordo. La coppia ha affrontato un periodo difficile che, però, ha superato alla grande come documentano le foto pubblicato dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 2 agosto. La coppia, infatti, si è concessa un weekend a Capri per festeggiare il compleanno di Pierpaolo insieme agli amici di sempre.

Dopo aver trascorso un’intera giornata in barca con gli amici tra cui Alberto De Pisis, Martina Hamdy e Matteo Evandro, la coppia ha poi festeggiato trascorrendo una serata nella movida caprese. Un momento magico per la coppia che, esattamente come sui social, anche nelle foto di Chi, appare sempre più affiatata.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: progetti di coppia per il futuro?

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata nella casa del Grande Fratello Vip, procede da anni. I due convivono a Milano e sono sempre più uniti e complici. Già papà di Leo, nato dalla sua storia finita con Ariadna Romero, Pierpaolo Pretelli allargherà la famiglia con la sua Giulia?

L’influencer non ha mai nascosto il desiderio di costruire una famiglia e un futuro con il suo Pierpaolo e, dopo aver superato l’ultima crisi, la coppia potrebbe decidere di fare il grande passo. La coppia, per ora, continua a godersi l’estate dopo l’armonia ritrovata mentre i fan fanno il tifo per loro.

