Pierpaolo Pretelli compie gli anni: Giulia Salemi lo stupisce con una dolce dedica/ “Vorrei esaudire i tuoi…”

Pierpaolo Pretelli: compleanno speciale con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha compiuto 33 anni e ha festeggiato con la fidanzata Giulia Salemi e gli amici con uno splendido weekend trascorso a Capri. Tra i presenti c’erano Martina Hamdy, Matteo Evandro e Alberto De Pisis, amici della coppia che ha ritrovato la complicità di una volta. Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip innamorandosi e costruendo insieme una splendida storia d’amore che, qualche mese fa, ha attraverso un periodo di crisi. La coppia non ha nascosto di aver affrontato un periodo difficile che, però, è riuscita a superare.

Oggi, Pierpaolo e Giulia Salemi sono sempre più innamorati, uniti e complici e sui social hanno ricominciato a condividere foto e video che stanno facendo sognare i fan. La Salemi ha così pubblicato un video speciale per augurare buon compleanno al suo Pierpaolo.

La dedica di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli

Per augurare buon compleanno a Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha scelto di pubblicare un video in cui si lascia andare a coccole e tenerezze con il fidanzato. Tra baci e abbracci, i due appaiono super innamorati mentre si godono qualche momento in barca. Immagini super romantiche che l’influencer ha scelto di accompagnare con delle parole davvero speciali.

“Vorrei vorrei esaudire tutti i sogni tuoi… Buon compleanno amore mio tu sai”, ha scritto la Salemi. “Cuoricino mio”, è stata la risposta di Pierpaolo che ha apprezzato la dolce dedica della fidanzata.

