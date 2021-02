Giulia Salemi eliminata?/ Passione con Dayane Mello e coccole con Pierpaolo Pretelli ma…

Giulia Salemi eliminata al Grande Fratello Vip 2020? Televoto bloccato e…

Giulia Salemi si salverà al Grande Fratello vip 2020? La giovane influencer era al televoto con Stefania Orlando ma alla fine tutto è stato annullato per via di alcuni non precisati problemi tecnici e questo potrebbe significare un suo salvataggio, almeno per ora. In questi ultimi giorni è successo un po’ di tutto soprattutto alla luce degli attacchi subiti dentro e fuori la casa durante la diretta di lunedì scorso. Dopo l’ennesimo scontro e fiumi di lacrime che hanno impietosito, per un attimo, anche Tommaso Zorzi che l’ha abbracciata scusandosi, la bella persiana ha deciso di concentrarsi solo su poche persone e, in particolare, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Il primo è sicuramente il suo nuovo amore. I due si sono detti cose importanti e in questi giorni sono stati molto insieme arrivando a salutarsi come se fosse certa la loro separazione alla luce dello scontro con un pezzo da novanta come Stefania Orlando.

Passione con Dayane Mello e coccole con Pierpaolo Pretelli ma…

Poche liti e tante coccole per i Prelemi che hanno ricevuto i loro aerei di sostegno e che hanno avuto dalla loro parte anche Dayane Mello. Proprio la brasiliana, orfana di Rosalinda rea di avere una relazione con Andrea Zenga, ha deciso di buttarsi a capofitto nella sua ritrovata amicizia con Giulia etichettandola addirittura come la sua anima gemella. Proprio come ha fatto con l’attrice siciliana, la brasiliana si è accolata all’influencer arrivando a baciarla più volte, ricambiata. La stessa Giulia Salemi ha approfittato di un aereo passato sulla casa del Grande Fratello vip 2020 per dirsi pronta a godersi la bella Dayane proprio come tutti quelli fuori dalla casa. Anch Dayane è triste per la possibile uscita dalla casa di Giulia ma lei ha pregato l’amica e il fidanzato di sorreggersi a vicenda a partire da questa sera e per i prossimi giorni visto che hanno già ottenuto il loro posto nella finalissima dell’1 marzo. Come finirà questa sera per Giulia Salemi quindi?



