Giulia Salemi fa pace con la mamma di Pierpaolo Pretelli?/ Arriva l’abbraccio

Grande Fratello vip 5, Giulia Salemi fa ricredere la madre di Pierpaolo Pretelli?

Ha fatto parlare a lungo di sé quando al Grande Fratello vip 5 subentrava nel cuore di Pierpaolo Pretelli, al posto di Elisabetta Gregoraci, oltre il peso del tifo per i “Gregorelli”, e ora Giulia Salemi sembra avere la sua rivincita. La modella é al centro dell’attenzione mediatica non solo per i suoi nuovi progetti lavorativi, ma anche per il gossip legato ad un abbraccio che la vede protagonista con Margerita Velardi, la suocera che ha destato clamore mediatico per il tifo sfegatato a beneficio dell’ex rivale in amore della prima, Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi, Fariba Tehrani choc sul tumore/ "Sembrava soffocare. Il rischio era.."

Prosegue a gonfie vele la carriera dell’influencer e star del web italo-persiana, che vede Giulia Salemi confermarsi come timoniera del suo format di beauty, Salotto Salemi, e trendsetter alla conduzione della Social Room del Grande Fratello vip 2022 in corso, dopo il debutto TV che lei segnava da concorrente al Grande Fratello vip 5. E anche l’amore e la sfera degli affetti e la famiglia in generale sembrano essere per lei, adesso, motivo di soddisfazione. Mentre prosegue la lovestory avviata con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello vip 5, ostacolata in origine dai supporter di chi a lei preferiva Elisabetta Gregoraci come compagna dell’ex gieffino, Giulia Salemi appare sorridente alla rinnovata diretta del “GFvip party” – che il compagno Pierpaolo Pretelli conduce in tandem con Soleil Sorge- mentre si lascia immortalare tra le braccia di Margherita Velardi, segno che tra la nuora e la suocera i rapporti siano civili e sereni. Incalzata sul look che la tiene coperta in presenza della suocera, non a caso, Giulia Salemi rimarca sulla pace che regna i famiglia e in particolare tra lei e Margherita, al di là dei chiacchiericci: “Non c’è bisogno che io mi copra, mi vuole bene così come sono”. La madre di Pierpaolo Pretelli, di tutta replica, le fa eco: “Sono venuta a fare una sorpresa a Giulia”.

Piepaolo Pretelli e Giulia Salemi preso sposi/ La benedizione della suocera Fariba Tehrani

Margherita Velardi é oggi vicina a Giulia Salemi, dopo il caso Elisabetta Gregoraci

Questo, nonostante Margherita Velardi si sia resa protagonista di una reazione avversa agli esordi della lovestory tra il figlio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ai tempi del Grande Fratello vip 5. “Pensa a tuo figlio”, dichiarava la donna all’allora gieffino, che ha un figlio nato da una precedente relazione, per poi fare il tifo sfegatato per Elisabetta Gregoraci in un messaggio social destinato a quest’ultima al suo rientro a casa dal reality: “Sei bellissima. Ti aspettiamo a Maratea. Un bacio a Nathan”.,

Giulia Salemi choc, emarginata da piccola/ "Avevo io monociglio e l'apparecchio e.."

Tuttavia, Giulia Salemi sembra conquistarsi i consensi di molti, non solo per ciò che concerne la carriera, ma anche per quel che riguarda la sua persona. E l’abbraccio con Margherita Velardi é forse il segno che la suocera possa aver rivalutato in positivo la storia d’amore che vincola il figlio ex velino di Striscia la notizia e la modella italo-persiana.













© RIPRODUZIONE RISERVATA