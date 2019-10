Giulia Salemi, “frecciatina” a Francesco Monte/ “Francesco Sole e Giulia? Spero…”

Francesco Sole e Giulia Cavaglià tappezzano i loro profili social di baci e dediche d’amore e se qualcuno è ancora convinto che sia solo un modo per pubblicizzare i nuovi lavori di lui, lei continua a ribadire che è tutto vero augurando alle sue fan di “avere un Francesco Sole nella loro vita tutti i giorni”. A quanto pare dopo la rivoluzione Uomini e donne e la relativa fine della storia, mai iniziata davvero con Manuel, la bella torinese ha ritrovato il sorriso (e anche qualche follower in più) e anche in questo fine settimana non si è staccata un minuto dal suo fidanzato. I due hanno annunciato ufficialmente di stare insieme con una serie di storie con tanto di baci appassionati che hanno fatto il giro dei social e dei siti web e anche in queste ore proprio lui ha deciso di fare una dedica social alla sua amata spingendo anche Giulia Salemi ad intervenire.

GIULIA SALEMI LANCIA LA SUA FRECCIATINA A FRANCESCO MONTE

La bella Giulia ha fatto notare che l’accoppiata Francesco-Giulia funziona sempre sperando anche che le cose per loro vadano diversamente di come sono andate a lei a Francesco Monte. In particolare, la frecciatina recita: “Beh si sa L’accoppiata Francesco Giulia spacca spero che a voi vada meglio però prima che qualcuno la prenda male sto scherzando. W L’amourrr sempre e comunque“. Ma cosa ha scaturito questa reazione in Giulia Salemi? Le parole che Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono scambiati sui social. Lui scrive: “Ogni giorno un Francesco Sole si sveglia e porta un mazzo di tulipani a Giulia. Ogni giorno una Giulietta sa che dovrà correre più veloce di Francesco Sole per riuscire a scappare. Ora la situazione è questa: da qualche giorno Giulietta non scappa più, e significa solo una cosa”. La risposta di Giulia non si è fatta attendere e non ha bisogno di molte parole: “Vuol dire che non mi ricordavo nemmeno cosa volesse dire essere così felice”. Forse i due hanno ricordato a Giulia Salemi i bei tempi andati al fianco di Francesco Monte?

