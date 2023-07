Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip?/ Non sarà più la voce del web, lo scoop: “Al suo posto…”

Giulia Salemi fatta fuori dal Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba

Indiscrezioni e colpi di scena si susseguono senza sosta in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la grande novità della partecipazione in contemporanea di Vip e Nip e la conferma dell’addio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, nelle ultime ore due nomi sono balzati sotto i riflettori: quelli di Cesara Buonamici e Giulia Salemi.

Giulia Salemi ordina un drink ma lo rimanda indietro/ Pierpaolo Pretelli riprende tutto e il video è virale

La prima, secondo ultime indiscrezioni, sarà la prossima opinionista del Grande Fratello; la seconda, invece, pare dovrà dire addio alla sua poltrona in studio. A lanciare la notizia sull’influencer è TvBlog, rivelando le motivazioni che avrebbero portato i vertici Mediaset a ‘discuterne’.

Giulia Salemi via dal GF: “Discussioni in atto su chi prenderà il suo posto”

Ecco quanto fa sapere la fonte: “Come spifferato da Dagospia, Cesara Buonamici sarà opinionista del Grande fratello (titolo senza “vip” ne numero) e sarà pure opinionista unica, come scritto correttamente dal blog di Davide Maggio.” Poi ecco il nuoco scoop: “Per altro, questo lo possiamo aggiungere noi di TvBlog, oltre a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, un altro volto della scorsa edizione del Gf vip non farà più parte del cast fisso del varietà. Non sarà infatti più presente al Grande fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo social Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo.” La rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello avrebbe dunque colpito anche Giulia Salemi, che a settembre non rivedremo come rappresentante del popolo del web. Al momento nessun commento dalla diretta interessata, mentre si attendono conferme ufficiali da Mediaset.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano?/"Le farò anche io la proposta, però…"

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi: "Tornare al GF Vip? Non sono stata licenziata ma…"/ "Sogno Sanremo e un programma mio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA