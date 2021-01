Giulia Salemi, i Pretelli pro Gregoraci/ Lei “Non voglio abbia contro la famiglia”

Giulia Salemi dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020 non nasconde di essere in difficoltà per quanto successo. Durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, la influencer si è confrontata con Elisabetta Gregoraci scoprendo che fuori dalla casa la famiglia di Pierpaolo Pretelli non fa il tipo per i Prelemi. La coppia nata all’interno della casa, infatti, divide il pubblico e la famiglia dell’ex velino di Striscia La Notizia. I Gregorelli, ma anche gli stessi familiari di Pretelli erano molto più contenti di sapere che il figlio era interessato ad Elisabetta Gregoraci, anche se tra i due non c’è mai stata una vera storia d’amore. Anche il fratello di Pierpaolo Pretelli ha rilasciato una intervista a Fanpage.it in cui, senza troppi giri di parole, non ha nascosto che la sua famiglia preferiva di gran lunga la storia Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. L’intervista ha messo così in grande difficoltà la coppia con la Salemi che, una volta conclusasi la diretta, non ha nascosto di esserci rimasta molto male. La influencer, infatti, si è confidata con Rosalinda Cannavò soffermandosi in particolare proprio su Pierpaolo: “io sono in difficoltà ma per lui perché non so cosa dirgli. A me dispiace per lui. Non voglio che lui si metta contro la famiglia, perché la famiglia è al primo posto sempre…”.

Giulia Salemi non piace ai Pretelli: “a parti inverse io sarei in difficoltà”

Giulia Salemi non piace alla famiglia di Pierpaolo Pretelli. Una notizia choc che è piombata all’interno della casa del GF VIP 5 durante l’ultima diretta. Se durante la diretta la influencer non ha dato segnali di delusione, non appena si è conclusa la puntata si è ritrovata a commentare con Rosalinda Cannavò quanto successo palesando un certo dispiacere. In particolare la Salemi ha detto che se si trovasse al posto di Pierpaolo sarebbe in difficoltà a vivere una conoscenza – storia con qualcuno che non piace alla famiglia: “a parti inverse io sarei in difficoltà, se mio papà nella lettera avesse scritto cose brutte su Pierpaolo io avrei sofferto…”. Rosalinda Cannavò si è complimentata però con la Salemi per il suo comportamento e soprattutto per la sua reazione a quanto successo. Ma sul finale è stata proprio la Salemi a fare una doverosa precisazione in merito a quanto detto dal fratello di Pierpaolo su Elisabetta Gregoraci: “hanno detto che io avrei detto a Pierpaolo che fuori Elisabetta aveva un altro, ma quando mai è successo? Sarebbe da squalifica, non l’ho mai detto…”.



