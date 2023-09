Giulia Salemi, in guerra contro Grande fratello 2023?/ Il duro sfogo

Grande fratello 2023, Giulia Salemi replica alla presunta guerra fredda in corso con il reality show

É una Giulia Salemi furiosa quella che, in un intervento social ora rilascia delle dichiarazioni inedite sulla guerra fredda che -a mezzo stampa- la vede contrappesi al Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini. Sulla scia della polemica sollevatasi nel web, che in particolare taccia Mediaset di rinnegare gli ultimi sette anni di Grande fratello vip in una conversione nel gioco della Casa più spiata d’Italia di una versione anti-trash da vip di cronaca rosa, Giulia Salemi replica ad un articolo di Fanpage. Si tratta di un’intervista, dove, incalzata sul recente debutto TV di Grande fratello 2023 -a detta della testata – lei replicherebbe con un sibillino “no comment”.

Il Grande Fratello vip 7, l’ultima edizione scorsa registratasi sulle reti TV e streaming Mediaset con un cast di soli vip tra i protagonisti e dalle dinamiche di gioco dai trend e thread accesi degne di nota per la cronaca rosa, vedeva Giulia Salemi coprire il ruolo di addetta alla Social Room, ora coperto al Grande Fratello 2023 da Rebecca Staffelli.

E al chiacchiericcio mediatico che la vedrebbe protagonista di una guerra fredda contro il Grande Fratello 2023 condotto da Alfonso Signorini, dopo l’uscita di scena dal Grande fratello vip 7, Giulia Salemi non ci sta. L’intervento condiviso in un post su Instagram, quindi, avanza perentorio nella sconfessione dell’articolo “incriminato”:

“‘Ragazzi scusate ma devo andare…’ è diventato “No comment””, inizia così l’intervento a totale sconfessione della voce sulla guerra che la vedrebbe contrapporsi al rinnovato Grande fratello.- Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto. Nonostante fossi davvero di corsa, perchè questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all’ora, dico comunque di si perché il tema mi sta a cuore”. Nel corso della Milano fashion Week che l’ha vista attivarsi come trendsetter, quindi, Giulia Salemi non avrebbe proferito parola sul Grande Fratello 2023 perché alle prese con gli impegni e non perché in attrito con il reality show, come grida la voce nel web sorta a margine dell’articolo di Fanpage. “L’intervista -prosegue la smentita-, è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa poco attenta alla verità e più interessata al clamore”.

Giulia Salemi chiarisce la sua posizione sul Grande Fratello 2023

L’intervento social, quindi, si fa dai toni via via sempre più furiosi, nella denuncia della disinformazione, da parte di Giulia Salemi, che chiarisce di non aver pronunciato il sedicente sibillino “No comment” sul GF: “CHE NESSUNO SI PERMETTA di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma ed un conduttore a cui devo solo gratitudine. Grazie!”.

Tuttavia, ad oggi, Giulia Salemi si trincera in un silenzio mediatico sul conto di Grande fratello, dal momento che a partire dal debutto del Grande Fratello 2023 in corso la modella italo-persiana non si pronuncia sul rinnovato gioco della Casa, a mezzo media.

